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مقتل ضابط مصري على يد والده بطريقة مروعة (صورة)

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ضابط مصري على يد والده بطريقة مروعة (صورة)



القاهرة/سما/

لقى النقيب محمد رجب الغرياني، معاون وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة مصرعه، على يد والده بسبب مشادة كلامية مع والديه.

مقتل ضابط مصري على يد والده بطريقة مروعة (صورة)

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً يفيد بقتل النقيب محمد رجب الغرياني معاون مباحث المقطم في منزله، بعد تعرضه للضرب بالرصاص من سلاح والده المرخص، وذلك على خلفية نشوب مشادة كلامية مع والدته تطور الأمر لدخول والده فتعدى عليهم لفظياً مما دفع والده لاستخدام سلاحه وأطلق عليه الرصاص .

مقتل ضابط مصري على يد والده بطريقة مروعة (صورة)

فانتقل على الفور رجال المباحث قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، وكشفت عن ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثمان لمصلحة الطب الشرعى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: مصر تايمز + القاهرة 24

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