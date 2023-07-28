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غانتس يهاجم نتنياهو: عدم احترام قرارات القضاء "انحطاط أخلاقي"

الجمعة 28 يوليو 2023 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يهاجم نتنياهو: عدم احترام قرارات القضاء "انحطاط أخلاقي"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، إن عدم قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التعهد باحترام أي قرار صادر عن القضاء هو بمثابة انحطاط أخلاقي.

وأكد غانتس وجوب أن يتقيد رئيس السلطة التنفيذية بالإشارة إلى رئيس الوزراء بقرارات المحكمة حتى وإن ولم يتفق معها.

وقد أعربت مصادر مقربة إلى نتنياهو عن اعتقادها بأن المعارضة تشوه التصريحات التي أدلى بها لوسائل إعلام أمريكية. 

وأصدر مكتب رئيس الوزراء اليوم بيانًا أكد فيه أن حكومات إسرائيل تحترم دائمًا قرارات القضاء وأن المحكمة ترى نفسها خاضعة لقوانين أساس تعتبرها دستورًا. 

وجاء في بيان صادر عنه أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يؤمن بأنه يجب مواصلة الحفاظ على هذين المبدأين.

وفي مقابلة من شبكة سي إن إن الأمريكية لم يتعهد نتنياهو باحترام قرار المحكمة العليا في حال ألغت القانون لتقليص حجة المعقولية بل أعرب عن أمله في ألا نضطر إلى التعامل مع وضع كهذا.

#نتنياهو #غانتس .

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