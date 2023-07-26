النونو يتحدث عن لقاء الرئيس عباس وهنية: سنواصل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين

بيروت/سما/،

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، أنّ حركة حماس ستشارك في اجتماع القاهرة.

وتابع النونو خلال حديثه لقناة الميادين أنّ "حركة حماس ترفض الاعتقالات السياسية جملةً وتفصيلاً، وتطالب بالإفراج السريع عن المعتقلين السياسين في الضفة".



وبشأن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في أنقرة، قال النونو إن "اللقاء ناقش بنود اجتماع القاهرة، وكيفية تجاوز الخلافات وترسيخ المقاومة الشاملة".

وأضاف أنّ لقاء عباس وهنية "ناقش طرق مواجهة مخططات الاحتلال، وحكومة اليمين الإسرائيلية"، متابعاً أنّ هذا "اللقاء مقدمة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة بعد أيام".



كذلك، لفت النونو خلال حديثه إلى أنّ "مسألة غاز غزة، وحقل مارين، لم تكن ضمن النقاش في اجتماع هنية وعباس في أنقرة".

وأشار النونو إلى أنّ "قيادة حركة حماس، التقت مسؤولين سعوديين في خلال زيارة أعضاء من المكتب السياسي لأداء مناسك العمرة والحج".

وبشأن العمليات الفدائية في الضفة، قال النونو إنّ "المقاومة في الضفة بركان ينفجر في وجه الاحتلال، وما نريده هو تحوّل المقاومة إلى سلوك يومي عبر العمليات الفدائية".