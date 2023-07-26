  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النونو يتحدث عن لقاء الرئيس عباس وهنية: سنواصل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين

الأربعاء 26 يوليو 2023 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
النونو يتحدث عن لقاء الرئيس عباس وهنية: سنواصل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين



بيروت/سما/،

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، أنّ حركة حماس ستشارك في اجتماع القاهرة.

وتابع النونو خلال حديثه لقناة الميادين  أنّ "حركة حماس ترفض الاعتقالات السياسية جملةً وتفصيلاً، وتطالب بالإفراج السريع عن المعتقلين السياسين في الضفة".  


وبشأن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في أنقرة، قال النونو إن "اللقاء ناقش بنود اجتماع القاهرة، وكيفية تجاوز الخلافات وترسيخ المقاومة الشاملة".

وأضاف أنّ لقاء عباس وهنية "ناقش طرق مواجهة مخططات الاحتلال، وحكومة اليمين الإسرائيلية"، متابعاً أنّ هذا "اللقاء مقدمة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة بعد أيام".


كذلك، لفت النونو خلال حديثه إلى أنّ "مسألة غاز غزة، وحقل مارين، لم تكن ضمن النقاش في اجتماع هنية وعباس في أنقرة".

وأشار النونو إلى أنّ "قيادة حركة حماس، التقت مسؤولين سعوديين في خلال زيارة أعضاء من المكتب السياسي لأداء مناسك العمرة والحج".

وبشأن العمليات الفدائية في الضفة، قال النونو إنّ "المقاومة في الضفة بركان ينفجر في وجه الاحتلال، وما نريده هو تحوّل المقاومة إلى سلوك يومي عبر العمليات الفدائية".

#طاهر النونو

الأكثر قراءة اليوم

رويترز: هذا ما اتفقت عليه حماس وإيران بشأن الأزمة في "إسرائيل"

مصادر لـ"سما" : حماس قدمت للرئيس الفلسطيني تصورا شاملا لانهاء الانقسام من الصعب رفضه

صحيفة تكشف عن المطالب الإسرائيلية التي رفضتها القاهرة في أعقاب عملية سيناء

أسعار صرف العملات

غزة : وفاة طفل في ظروف غامضة

لقاء ثلاثي يجمع أردوغان وعباس و هنية في أنقرة

سرايا القدس: استطعنا من خلال الأنفاق تنفيذ عدد من الكمائن خلال معركة "بأس جنين" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

1048003693_495_0_2543_2048_1920x0_80_0_0_6ca817b296506b54495710c8794ec005

النخالة: اجتماع القاهرة فاشل..

645x344-1670571250648

هرتسوغ يحمّل نتنياهو مسؤوليّة حلّ الأزمة في "إسرائيل".. والائتلاف يهاجمه

thumbs_b_c_debd1cc021daf715c46c4b4c35c90efe

رسالة من رئيس الصين إلى نتنياهو

photo_2023-07-26_12-46-44

فصيلان يهددان بمقاطعة اجتماع القاهرة

photo_2023-07-26_12-55-20

مصادر تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس وهنية في أنقرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية