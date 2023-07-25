  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيلم "بيت الروبي" يسجل الإثنين 919 ألف جنيه فى السينما

الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم "بيت الروبي" يسجل الإثنين 919 ألف جنيه فى السينما



وكالات / سما /

حافظ فيلم بيت الروبي بطولة النجم كريم عبد العزيز على تصدره قائمة الإيرادات اليومية، وحصد أمس الاثنين إيرادات بلغت 919 ألفا و847 جنيها في دور العرض السينمائية المختلفة.

وسجل بيت الروبى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية يوم السبت 1 يوليو، والذى وافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما حصد إيرادات بلغت 10 ملايين و146 ألف جنيه كأول فيلم يصل إلى هذا الرقم، متخطيا الرقم الذى حققه الفيلم أيضاً يوم الجمعة 30 يونيو – ثالث أيام عيد الأضحى - وكان 9 ملايين و393 ألف جنيه.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التى انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما وجعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

#بيت الروبي #السينما #فيلم #كريم عبد العزيز

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

هبوط حاد في بورصة تل أبيب.. الدولار يقفز أمام الشيكل

أولمرت: "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية" ..وباحث كبير يتوقع انقلاباً عسكرياً في تل أبيب

مسؤول فسطيني: هذه أبرز الملفات التي سيتحدث عنها الرئيس عباس في اجتماع القاهرة

الكنيست يصادق نهائيا على إلغاء ذريعة عدم المعقولية

"إسرئيل": احتجاجات واسعة ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمستوطنين (صور وفيديو)

هاليفي يوجه تحذيراً لنتنياهو بشأن الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

64bfa2474c59b72fc7392913

شاهد : فيديو لعناصر "حزب الله" بزيهم العسكري على الحدود يثير القلق في إسرائيل

هنية

مصادر تكشف ترتيبات اللقاء المرتقب بين الرئيس عباس وهنية في تركيا

محدث بالأسماء .. اغتيال 3 شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في نابلس

image_processing20230725-531086-t6us73

الصحف العبرية تتشح بالسواد

الاقتصاد ينهار..70% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تنقل عملياتها خارج الدولة العبرية ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية