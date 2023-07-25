فيلم "بيت الروبي" يسجل الإثنين 919 ألف جنيه فى السينما

وكالات / سما /

حافظ فيلم بيت الروبي بطولة النجم كريم عبد العزيز على تصدره قائمة الإيرادات اليومية، وحصد أمس الاثنين إيرادات بلغت 919 ألفا و847 جنيها في دور العرض السينمائية المختلفة.

وسجل بيت الروبى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية يوم السبت 1 يوليو، والذى وافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما حصد إيرادات بلغت 10 ملايين و146 ألف جنيه كأول فيلم يصل إلى هذا الرقم، متخطيا الرقم الذى حققه الفيلم أيضاً يوم الجمعة 30 يونيو – ثالث أيام عيد الأضحى - وكان 9 ملايين و393 ألف جنيه.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التى انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما وجعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.