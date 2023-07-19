بالأسماء .. تحميل ملف نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2023

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام 2023

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وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج، إن عدد المتقدمين هذا العام بلغ 87826 طالبا وطالبة في المحافظات الشمالية والجنوبية، ومدارسنا الخمسة خارج الوطن، منهم 5200 طالب/ة في القدس. وبدأ الخضور بإعلان نتيجة الطالب الشهيد مجدي عرعرواي من مدرسة جنين الصناعية الذي تقدم للامتحان لكنه رحل في عدوان الاحتلال الأخير على جنين.