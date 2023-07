آلية الحفاظ على خصوصية حسابك على Threads

وكالات / سما /

نجح تطبيق Threads منذ اللحظة الأولى لانطلاقه في لفت أنظار العالم حوله، خاصة وأنه جاء لينافس منصة الطائر الأزرق "تويتر" كونه يمتلك مزايا مشابهة لتلك الموجودة في المنصة التابعة لـ"إيلون ماسك"، ومن ضمن المزايا المشتركة بين المنصتين أنهما يمكنان المستخدمين من نشر المحتوى الخاص بهم بشكل عام، إلا أنه بخطوات بسيطة يمكنك الحفاظ على خصوصيتك داخل تطبيق ثردز.

خطوات تحويل حساب ثردز لحساب خاص

وفقا لما ذكر في موقع geeksramp، فإنه يمكنك التحكم في خصوصية حسابك على تطبيق ثردز بحيث يتمكن المتابعين فقط من التفاعل مع المحتوى الخاص بك ومشاهدته، ولتفعيل خصوصية حساب ثردز اتبع الآتي:

- قم بفتح حسابك الرسمي على تطبيق ثردز.

- اضغط على ملفك الشخصي - Access Your Profile.

- اذهب للأيقونة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة التي تتخذ شكل 3 نقاط واضغط عليها.

- ستظهر لك قائمة بها أيقونة إعدادات التطبيق - app’s settings menu.

- اذهب إلى إعدادات الخصوصية - Privacy Settings ثم اضغط عليها.

- ابحث عن أيقونة إعداد الملف الشخصي الخاص - Private profile.

- أكد اختيارك ثم اضغط موافق.

بعد تحويل حسابك الشخصي لخاص ستتمكن من قبول أو رفض طلبات المتابعين على ثردز، كما هو الحال في إنستغرام، ومعنى أنك حولت حسابك لحساب خاص، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك التفاعل مع الحسابات الأخرى، بل بإمكانك التفاعل مع الحسابات العامة، وعرض مشاركاتهم العامة وإبداء الإعجاب بها والرد عليها.

Threads يجبرك على حذف حسابك على الانستغرام

خبر قد يبدو صادما لمستخدمي تطبيق ثردز، حيث تبين أن هناك بند في سياسة الخصوصية داخل التطبيق يوضح أنه يمكنك كمستخدم تعطيل حسابك في أي وقت، إلا أنه في حال أردت حذفه لابد أن تقوم بحذف حسابك الأساسي في انستغرام، وجاء نص البند يتضمن الآتي “ You may deactivate your Threads profile at any time, But your Threads profile can only be deleting your Instgram account”

ووفقا لما هو موضح في النص فإن عملية حذف الحساب نهائيا ستكون معقدة بعض الشيء، إذ سيتطلب منك الأمر المخاطرة بحذف حسابك على الإنستغرام.