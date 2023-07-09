بسبب فيلم عايز حقي.. هاني رمزي يكشف سبب غضب عبد المنعم مدبولي

وكالات / سما /

يتزامن اليوم الـ9 من يوليو مع الذكرى الـ17 لرحيل الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى الذى يعتبر واحدًا من أهم فنانى الكوميديا ممن لهم مدرسة خاصة في عالم الكوميديا، وفى حوار نادر للفنان هانى رمزى كشف الأخير عن موقف لن ينساه لعبد المنعم مدبولى حينما شهد الفيلم مشاركته في فيلم "عايز حقى"، حيث شهدت كواليس مشاركته خناقة كبيرة مع هانى رمزى وفقًا لما رواه أثناء حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس.

هانى رمزى أكد أنه وفور عرض مشاركة الأمر على عبد المنعم مدبولى رفض حينما علم أن مشاركته لن تزيد على مشهد واحد وهو ما أغضبه للغاية، ليؤكد أنه بذلك قلل منه، قائلاً: "أخرتها أما تيجى لبابا عبده تقوله مشهد واحد"، وهو الأمر الذى لم يجعل هانى رمزى يتوقف عن الالحاح عليه مؤكدًا أن المشهد هو الفيلم بأكمله ولا يوجد أي ممثل من شأنه القيام به سواه.

وأضاف هانى رمزى أن الفنان عبد المنعم مدبولى بعدما هدأ قام بترك السيناريو عنده، ليجده يتصل به فى اليوم التالى سعيداً للغاية حول المشهد معبرًا عن إعجابه الشديد بالفيلم، كما سأل عن صاحب فكرة السيناريو وكاتبه، مؤكدًا على رغبته فى الجلوس إليه.

ويعتبر الفنان عبد المنعم مدبولى أحد أبرز الفنانين الذين مروا فى تاريخ المسرح والسينما المصرية حيث شكل حالة خاصة عبر موهبته التى ساعدت أجيال عديدة، وساهم فى نجوميتها، كما اشتهر بمدرسته الخاصة فى عالم المسرح بالتحديد، بالإضافة إلى تألقه فى الدراما أيضاً عبر أعمال مهمة للغاية.