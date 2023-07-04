كتائب القسام: أوقعنا إصابات محققة في صفوف جنود الاحتلال وفجرنا آلياته

جنين/سما/

أصدرت كتائب القسام في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم بيانا عسكريا تؤكد فيه وقوع إصابات محققة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي في جنين.



وقالت الكتائب في بيانها: " بقوة الله سبحانه وتعالى وتأييده خاض مجاهدونا الأبرار في جنين البطولة برفقة إخوانهم من الفصائل المختلفة إشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال، على محور شارع حيفا ومنطقة الحارة الشرقية في مدينة جنين.

وأضافت: " كما يواصـل مجاهدونا الأبطـال الاشتباك مـن مسافة صـفر مـع جيـش الاحتـلال داخـل أزقة المخـيم، مؤكـدين وقـوع إصابات محققة في صفوف الاحتلال

وتابعت:" نؤكد لشعبنا وأمتنا أن كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت لهذا العدو الغاشم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.