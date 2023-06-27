نشطاء يستحضرون فيديو إعدام صدام حسين يوم عيد الأضحى.. وتهنئة بصوته! (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يوم 30 ديسمبر 2006، الموافق لعيد الأضحى آنذاك.

ويسمع في مقطع فيديو إعدام صدام قوله لمن حوله بعد وضع حبل المشنقة على عنقه ورفضه وضع غطاء على وجهه، "هذه هي المرجلة؟" قبل أن ينطق الشهادة وينفذ الإعدام.

الأضحى عيد عبادة وفرح وصلة رحم، لابد أيضا من التذكرة إيقاضا للضمائر وشدا للأزر

10 ذي الحجة 1427 هجري

30 ديسمبر 2006 ميلادي

فجر عيد الأضحى، العاصمة بغداد، يقضي الشهيد بإذن الله #صدام_حسين_المجيد نحبه بينما المسلمون في المشارق والمغارب يقدمون الأضاحي لله عز وجل ابتهاجا بعيد الأضحى pic.twitter.com/gMCezZ36W8 — سَعْدْⓈⓐⓐⓓ????الجَزَائِرْ???????? (@AlGERIA_1954) June 27, 2023

كما تم نشر فيديو لصدام وهو يهنئ الشعب العراقي والأمة العربية بمناسبة العيد.

وسبق لمحامي الرئيس العراقي السابق، خليل الدليمي، أن كشف عن 3 دول عربية عرضت على صدام الخروج إليها، وهي الأردن ومصر وقطر، مقابل أن يطلب من قوات المقاومة أن يتوقفوا عن القتال، لكن صدام رفض.