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مصر.. الحجز على فيلا الفنان المصري محمد رمضان

الخميس 22 يونيو 2023 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. الحجز على فيلا الفنان المصري محمد رمضان



وكالات / سما /

قررت محكمة الأمور المستعجلة والتنفيذ بمحكمة الجيزة، برئاسة المستشار أحمد معاذ سيف النصر، الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان، بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بنحو 9 ملايين جنيه، إذ تم الحجز على 27 جهاز تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان.

يأتي ذلك، بعدما امتنع محمد رمضان عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، وأغلق أبواب الفيلا، فأصدر القاضي قرارًا بالكسر وجارِ دراسته أمنيَا، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مع قناة فضائية بعقد بقيمة 100 مليون جنيه لتمثيل المسلسلات خلال 5 سنوات، ونص العقد على عدم قيامه بالتمثيل في أي قنوات أخرى، إلا أنه عقب ذلك قام بالإخلال ببنود العقد، فأقامت القناة دعوى ضده، وقدرت الرسوم القضائية ضد الفنان بمبلغ 9 ملايين جنيه.

#محمد رمضان #فيلا #مصر

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