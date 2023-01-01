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"حماس": ننظر ببالغ الخطورة لقانون أحكام السجن بحق الأطفال

السبت 17 يونيو 2023 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": ننظر ببالغ الخطورة لقانون أحكام السجن بحق الأطفال



غزة / سما /

قالت حركة حماس، السبت، إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى  اعتزام كنيست الاحتلال، غداً الأحد، مناقشة مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق.

 

واعتبرت حماس في بيان لها، ذلك بأنها "سابقة تؤكد الطبيعة العنصرية والوحشية لهذا الكيان الغاصب، ما يتطلب موقفاً جاداً من المجتمع الدولي، لإدانة الكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أطفالنا وشعبنا الفلسطيني". كما جاء في نص البيان.

 

وأضافت: إن "أطفال فلسطين كانوا دوماً عُرضَةً لأبشع الجرائم، التي ارتكبتها آلة العدوان والإرهاب الصهيونية، من قتلٍ واعتقال وتنكيل وتعذيب. وإن تشريع هذه الممارسات الفاشية، لهو تحدٍّ صارخ لكل القوانين التي تؤكّد حماية الأطفال، والنأي بهم عن الصراعات". بحسب نص البيان.

 

وأكدت حماس أن "كل الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية الساعِيَة إلى الضغط على شعبنا الفلسطيني ومقاومته؛ لن تثني شعبنا الصامد عن مواصلة طريقه في الدفاع عن نفسه ومقدساته وتحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير". وفق نص البيان.

#الأطفال #حماس #أحكام السجن #الاحتلال

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