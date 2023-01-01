  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انتقادات لعدم تجاوب المصريين

"مهارة الجندي محمد صلاح".. تطورات جديدة في قضية قتل الجندي المصري 3 إسرائيليين

الخميس 15 يونيو 2023 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مهارة الجندي محمد صلاح".. تطورات جديدة في قضية قتل الجندي المصري 3 إسرائيليين



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا من ضباط الجيش الإسرائيلي وصل إلى مصر، اليوم الخميس، في إطار التحقيق بقتل جندي مصري 3 جنود إسرائيليين.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن فريق التحقيق الإسرائيلي يريد أن يعرف لماذا تخلى الجندي المصري عن موقع حراسته العسكري في عمق سيناء وذهب لتنفيذ تلك العملية الهجومية.

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي يريد الإطلاع على كيفية تسلل الجندي للحدود الإسرائيلية من الجانب المصري وقطعه مسافة خمسة كيلو مترات باتجاه الحدود مع إسرائيل، ومعرفته بدقة كيف يتسلق الجرف ويفتح في غضون دقيقة الفتحة الموجودة في السياج الحدودي.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بالمهارات القتالية للجندي المصري وطلب من المصريين إجابات واضحة لم يتلقاها بعد.

وأوضح الموقع أن هناك انتقادات لعدم تجاوب المصريين في التحقيقات، حيث أنهم لم يقدموا لإسرائيل حتى الآن إجابات واضحة حول ملابسات الحادث.

وينتظر الجيش الإسرائيلي حاليا، حسب الموقع نفسه، نتائج إضافية من مختبر الطب الشرعي من موقع الهجوم من أجل استكمال التحقيق.

يذكر أن الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا على الحدود هم ليا بن نون وأهاد دهان وأوري إيلوز.

الأكثر قراءة اليوم

السعودية تضع شرطا وحيدا من أجل التطبيع مع إسرائيل

3 إصابات بينها اثنتان بحالة الخطر خلال عدوان الاحتلال المتواصل على نابلس (صور وفيديوهات)

أسعار صرف العملات

المرصد : الحكومة سددت مليار شيقل للبنوك خلال ازمة الرواتب

هذا ما سيبدو عليه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

بعد "فتاح" الإيراني... "إسرائيل" تستعد للكشف عن منظومة لاعتراض الصواريخ الفرط صوتية

هدم منزل اسير.. استشهاد شاب واصابات برصاص الاحتلال في نابلس

الأخبار الرئيسية

اتحاد العاملين بالأونروا يعلّق إضرابه بعد استمراره لـ 4 أشهر

الكشف عن مقتل مُسنّة وسرقة أموال ومصاغ ذهبي منها في نابلس

نتنياهو: إسرائيل قدمت احتجاجا لروسيا بشأن تعاونها العسكري مع إيران

صفعة لنتنياهو.. كبار قادة الليكود صوتوا في الكنيست الإسرائيلي لصالح المعارضة

السعودية تضع شرطا وحيدا من أجل التطبيع مع إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية