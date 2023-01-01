"مهارة الجندي محمد صلاح".. تطورات جديدة في قضية قتل الجندي المصري 3 إسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا من ضباط الجيش الإسرائيلي وصل إلى مصر، اليوم الخميس، في إطار التحقيق بقتل جندي مصري 3 جنود إسرائيليين.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن فريق التحقيق الإسرائيلي يريد أن يعرف لماذا تخلى الجندي المصري عن موقع حراسته العسكري في عمق سيناء وذهب لتنفيذ تلك العملية الهجومية.

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي يريد الإطلاع على كيفية تسلل الجندي للحدود الإسرائيلية من الجانب المصري وقطعه مسافة خمسة كيلو مترات باتجاه الحدود مع إسرائيل، ومعرفته بدقة كيف يتسلق الجرف ويفتح في غضون دقيقة الفتحة الموجودة في السياج الحدودي.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بالمهارات القتالية للجندي المصري وطلب من المصريين إجابات واضحة لم يتلقاها بعد.

وأوضح الموقع أن هناك انتقادات لعدم تجاوب المصريين في التحقيقات، حيث أنهم لم يقدموا لإسرائيل حتى الآن إجابات واضحة حول ملابسات الحادث.

وينتظر الجيش الإسرائيلي حاليا، حسب الموقع نفسه، نتائج إضافية من مختبر الطب الشرعي من موقع الهجوم من أجل استكمال التحقيق.

يذكر أن الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا على الحدود هم ليا بن نون وأهاد دهان وأوري إيلوز.