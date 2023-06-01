يحيى الفخراني في ظهور نادر يتكئ على عصا ويمشي بصعوبة

وكالات / سما /

حرص النجم يحيى الفخراني على تقديم واجب العزاء في الموسيقار أشرف أبو زيد، شقيق الفنان كريم أبو زيد.

وحضر النجم المصري إلى المسجد لتقديم واجب العزاء، لكنه أثار قلق محبيه عليه بعد ظهوره متكئاً على عصا ويمشي بصعوبة ويحتاج الى من يسانده في التنقل، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين الجمهور للاطمئنان على حالته الصحية.





وفي ظهور نادر، مشى الفخراني بصعوبة وهو يتكئ من جهة على العصا، ومن الجهة الثانية يسانده شاب، ورغم صعوبة مشيته وظهور علامات التقدّم في السنّ على ملامحه، بدا الفخراني مبتسماً وفي غاية الهدوء.



وكان كريم أبو زيد قد أعلن الأحد الماضي عن وفاة شقيقه أشرف، من خلال رسالة عبر حسابه في فيسبوك قال فيها: "لا حول ولا قوة الا بالله، لا إله إلا الله، البقاء لله أخي... أشرف محمود أبوزيد في ذمة الله، أرجو الدعاء وقراءه الفاتحة".