إتاحة خدمة التحقق المدفوع على فيسبوك وإنستغرام في الهند

وكالات / سما /

أعلنت شركة ميتا (Meta) ضم الهند ضمن الدول التي تطبق فيها ميزة التحقق المدفوع على الفيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram) وذلك باشتراك شهري 699 روبية هندية (نحو 8.5 دولارات).

وتساعد ميزة التحقق المدفوع، وفق بيان للشركة، منشئي المحتوى الصاعدين على زيادة حضورهم بسرعة كبرى، عبر المصادقة على حساباتهم ببطاقة حكومية وإضفاء حماية استباقية للحساب تحميهم من انتحال الشخصية، مع تقديم المساعدة لهم بحال حدوث مشكلات في حساباتهم، والالتزام بمراجعة ومراقبة الانتهاكات المبلغ عنها.

وذكرت "ميتا" أن تلك الميزة خضعت لتعديلات منذ إطلاقها للمرة الأولى في نيوزيلندا وأستراليا، وأعلنت عزمها التوسع مستقبلا لتشمل بلدانا أخرى.

ووضعت "ميتا" بعض الشروط للاشتراك في تلك الميزة، كأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما وأن يفي بالحد الأدنى من النشاط المسبق المطلوب كما يطلب من المتقدم تقديم هويته التي يحتم تطابقها مع اسم وصورة ملفه الشخصي على فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى أنه قد يطلب من البعض إرسال فيديو لهم، مع التنويه إلى أن الأنشطة التجارية غير مؤهلة للتقدم للحصول على الاشتراك بالوقت الراهن.

وتؤكد "ميتا" عدم المساس بحسابات التحقق التي سبق التأكد من موثوقيتها وتعزيزها للحسابات الموثقة، لخلق ثقة في الحسابات الأصلية وبيئة ذات قيمة للجميع على المدى الطويل.