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قلنسوة: تظاهرة ضد سياسة الاحتلال والتضييق على الأرض والمسكن

السبت 10 يونيو 2023 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلنسوة: تظاهرة ضد سياسة الاحتلال والتضييق على الأرض والمسكن



قلنسوة/سما/

 أغلق العشرات من أهالي قلنسوة بأراضي الـ48، مساء اليوم السبت، شارعا رئيسيا قرب المدينة، خلال تظاهرة احتجاجية ضد سياسة السلطات الإسرائيلية والتضييق على الأرض والمسكن.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة السلطات الإسرائيلية، خاصة "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء"، التي سلمت عشرات أوامر الإخلاء والغرامات المالية لأصحاب أراض ومنشآت في قلنسوة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد سياسة التضييق على الأرض والمسكن، وأخرى ضد الشرطة الإسرائيلية التي وصفوها بأنها تحمي جرافات وآليات الهدم، وفي الوقت ذاته تحمي المنظمات الإجرامية في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48.

#قلنسوة

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