دولة أوروبية تخصص 4 مليارات يورو لشراء منظومة صواريخ إسرائيلية

وكالات / سما /

أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز"، الجمعة، أن ألمانيا تعتزم شراء منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية "أرو-3" مقابل 4 مليارات يورو (4.30 مليار دولار)، إذ ستطلب من المشرعين الأسبوع المقبل إقرار ما يصل إلى 560 مليون يورو كدفعة أولى.

وتم تصميم منظومة "أرو-3"، لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

والمنظومة هي الطبقة العليا من منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، التي تمتد من القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى إلى منظومة "أرو-3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، والتي تدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

وجاء في وثائق المشتريات الخاصة بوزارة المالية الألمانية، التي تم إعدادها لتقديمها إلى البرلمان، أن برلين تستهدف إبرام صفقة مع الحكومة الإسرائيلية لشراء نظام "أرو-3" في نهاية العام.

تسليم المنظومة في 2025

ومن المفترض أن تتسلم القوات الجوية الألمانية منظومة "أرو-3" بحلول الربع الرابع من عام 2025. وستتكلف المنظومة أكثر مما كان مخططاً لها بنحو مليار يورو.

وخلال مارس من العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة تعتزم حيازة المنظومة الإسرائيلية المضادة للصواريخ "أرو-3"، وذلك إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهذه المنظومة قد تصبح جاهزة للاستخدام اعتباراً من 2025 في 3 مواقع في ألمانيا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد".

وتعد المنظومة نتاج مشروع مشترك، بتمويل أميركي، بين منظمة الدفاع الصاروخي بوزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، بالاشتراك مع شركة "بوينج"، كما يجرى العمل الآن على تطوير نظام أكثر تقدماً.

وجرى اختبار المنظومة لأول مرة بنجاح عام 2018، علماً أنه بدأ تطويرها منذ عام 2008، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلن شولتز في بعد الهجوم الروسي بـ3 أيام، تخصيص مبلغ 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني وتحقيق هدف تجاوز النفقات العسكرية نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.