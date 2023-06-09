تعليق مصري على فيديو الناشطة الإسرائيلية حول قتل الجندي المصري 3 عسكريين إسرائيليين

القاهرة/سما/

علق أستاذ الشؤون الإسرائيلية بجامعة عين شمس المصرية، محمد عبود، على انتشار مقطع فيديو لناشطة إسرائيلية تتحدث عن تورط الجيش الإسرائيلي في تهريب المخدرات عبر الحدود مع مصر.



وقال عبود في تصريحات لروسيا اليوم إن الجندي، محمد صلاح، الذي نفذ عملية الحدود الأسبوع الماضي وقتل فيها 3 جنود إسرائيليين، قام بواجبه ودوره المنوط به، ثم توفي أثناء أداء عمله، وتأدية واجبه.

وأضاف عبود أنه رغم أهمية ما أشار إليه بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية بخصوص عملية تهريب المخدرات، ورغم اعتراف الجانب الإسرائيلي بالتصدي لمحاولة تهريب كبرى عشية الحادث، فإن الكثير من المعنيين لم يلتفتوا للمعلومة رغم خطورتها، ولم توف حقها!.

وتابع قائلا "اللافت أن الرواية الإسرائيلية اللاحقة على الحادث، اشتملت على محاولة ضمنية لإسكات الرواية المصرية، والتشويش عليها تماما، وتسويق الحادث الحدودي باعتباره عملية عدائية ضد إسرائيل!".

وتابع "مع ذلك فإن متابعة دقيقة لما ينشر في إسرائيل خارج الإعلام الرسمي مثل تصريحات وفيديوهات بعض نشطاء اليمين وبعض الإعلاميين على صفحاتهم الشخصية، تشير إلى تورط قادة الجيش الإسرائيلي في إصدار أوامر للجنود الإسرائيليين بالتغاضي عن عمليات تهريب المخدرات، مقابل تجنيد أفراد للعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الشاباك)، لتوفير معلومات عن أية أنشطة أمنية ضد إسرائيل على الجبهة الجنوبية والحدود مع مصر".

وينتشر على منصات التواصل الاجتماعية العبرية مقاطع مصورة لسيارات المهربين عليها أكياس المخدرات، وتمر السيارات بجوار جنود وضباط الجيش الإسرائيلي دون أن يحركوا ساكنا!.

وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي "في وجهة نظري أن تصريحات الرسميين الإسرائيليين حاولت التمويه على قضية تهريب المخدرات المشار إليها في البيان الرسمي لعدة أسباب مهمة، أولها: صرف الأنظار عن تورط الدولة الإسرائيلية في تجارة المخدرات سواء بالتغاضي أو الإشراف المباشر على حركة السموم على الحدود، ثانيا: وضع الحادث الحدودي في إطار مخالف يخدم الأغراض الإسرائيلية كالادعاء أنها عملية عدائية على خلفية دينية أو قومية، ثالثا: دعم وترسيخ فكرة المظلومية التي تروج لها إسرائيل، ومخاطبة الغرب بأن إسرائيل جزيرة صغيرة في محيط من العداء العربي!"