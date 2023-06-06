لجنة أمريكية تغرم مايكروسوفت 20 مليون دولار

وكالات / سما /

غرمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركة مايكروسوفت 20 مليون دولار لتسوية اتهامات للشركة بجمع معلومات شخصية من أطفال دون موافقة والديهم، بطريقة غير قانونية.

ويدور الحديث عن جمع معلومات شخصية خاصة عن الأطفال الذين شاركوا في نظام ألعاب "إكس بوكس" دون إخطار الوالدين أو الحصول على موافقتهم، وفق بيان للجنة التجارة الفيدرالية.

وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية: "يسهّل أمرنا المقترح على الآباء حماية خصوصية أطفالهم على إكس بوكس، ويحد من المعلومات التي يمكن أن تجمعها مايكروسوفت وتحتفظ بها عن الأطفال".​

وأضافت: "يجب أن يوضح هذا الإجراء أيضًا بشكل واضح أن الصور الرمزية للأطفال وبيانات المقاييس الحيوية والمعلومات الصحية ليست مستثناة من قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت".

ويقضي الأمر الصادر عن اللجنة بأن الصور الرمزية التي تم إنشاؤها من صورة الأطفال، والمعلومات الحيوية والصحية، مشمولة بقانون "حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت" (COPPA) عند جمعها مع بيانات شخصية أخرى، وبأنه يجب أن تتم الموافقة على الأمر من قبل محكمة فيدرالية قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ويتطلب قانون COPPA من الخدمات والمواقع الإلكترونية الموجهة للأطفال دون سن 13 عامًا إخطار الوالدين بالمعلومات الشخصية التي يجمعونها والحصول على موافقة الوالدين التي يمكن التحقق منها قبل جمع واستخدام أي معلومات شخصية تم جمعها من الأطفال.

وأكدت اللجنة أنها ستوسع نطاق تطبيق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت ليشمل جميع الشركات الناشرة للألعاب التي تشارك مايكروسوفت بيانات الأطفال معها.