فيديو للموقع الذي قتل فيه جنديان إسرائيليان برصاص شرطي مصري (شاهد)

القدس المحتلة/سما/

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا عنه إنه مقطع نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال لموقع الحراسة الذي تمت فيه تصفية الجنديين الإسرائيليين قبل العثور عليهما بعد نحو خمس ساعات.

واعترف جيش الاحتلال السبت، بمقتل ثلاثة جنود عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب" وفق وصفه، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن "مقتل ثلاثة جنود في جيش الدفاع نتيجة إطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع مصر وقع صباح اليوم (السبت)".







وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجنود الثلاثة الذي قتلوا برصاص الجندي المصري هم: الرقيب أول أوري يتسحاك إيلوز، والرقيب أول أوهاد دهان، والرقيب ليا بن نون.

والأحد، نشرت إذاعة جيش الاحتلال الأحد نتائج جديدة للتحقيقات التي يجريها بشأن العملية التي نفذت السبت على الحدود وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة ضابط، مؤكدا أن العملية مدبرة وخطيرة ولا ترتبط بحوادث تهريب المخدرات.

وقالت الإذاعة، إن التحقيق الذي أجراه الجيش أظهر تفاصيل جديدة حول العملية على الحدود المصرية، وإن الجندي المصري خطط للهجوم مسبقا بدافع قومي.

وفي التفاصيل قال الاحتلال إن منفذ الهجوم مشى مسافة خمسة كيلومترات من موقعه داخل الحدود المصرية، ومن ثم تسلق أحد المرتفعات الصخرية ووصل إلى السياج، وقام بقطع القفل الذي تغلق به فتحة السياج بواسطة معدات قطع عسكرية، ودخل إلى الجانب الآخر من الحدود واقترب من موقع الجنود وفتح النار عليهم.

ولفت الاحتلال إلى أن الجندي المصري يعرف المنطقة جيدا وتمكن من الوصول إلى تلك النقطة وخطط لمسار التسلل وعرف موقع الجنود الذي يبعد حوالي 150 مترا عن باب الطوارئ في السياج.

وحول موعد التسلل والاشتباك، قال الجيش إن إطلاق النار الأول وقع بعد السادسة صباحًا، في حين كان آخر اتصال بالجنود بعد الساعة الرابعة فجرا، وحين ‏وصلت مجموعة أخرى من الجنود يقودها ضابط لتغيير المناوبة قبل الساعة التاسعة، اكتشفوا جثث جنود الاحتلال وتأكدوا من وجود حدث، وفي ذلك الوقت، كان الجندي المصري ينصب كمينا جديدا لجنود الاحتلال على عمق كيلو ونصف داخل الحدود، خلف صخور كبيرة في المنطقة، وحين وصلت الوحدة التابعة للاحتلال اشتبك معهم، فقتل ضابطا وأصاب آخر، في حين قضى شهيدا عقب إصابته جراء الاشتباك.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن سلاح الجندي المصري وهو من نوع كلاشينكوف عثر عليه إلى جواره، وعثر أيضا على مصحف وسكين وستة مخازن من الرصاص (يحتوي المخزن على 30 رصاصة).



وكان الجيش المصري أعلن روايته لما حدث على الحدود وقال في تصريح صحفي، للمتحدث باسم الجيش إن "أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران ما أدى إلى وفاة ثلاثة أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

ويصر الجيش المصري على هذه الرواية حتى الآن، ولم يقدم أي تفاصيل حول هوية الجندي المصري الذي استشهد في الهجوم، رغم إعلان الاحتلال جملة من التفاصيل حول العملية، فضلا عن نشره هوية جنوده الثلاثة القتلى وأماكن سكنهم.