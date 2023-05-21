فصائل فلسطينية تبارك عملية طولكرم

غزة/سما/

باركت فصائل فلسطينية، الثلاثاء، العملية التي وقعت ظهر اليوم قرب مستوطنة حرميش شمالي طولكرم والتي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس: "ان العملية البطولية قرب مدخل مستوطنة "حرميش " شمال طولكرم ، تثبت قدرة المقاومة في الضفة الغربية على مفاجأة جيش الاحتلال بمكان وتوقيت ضرباتها، بالرغم من كل حالة الاستنفار للمنظمة الأمنية الصهيونية.

وأكد قاسم في تصريح صحفي أن المقاومة ستواصل تسديد ضرباتها دفاعاً عن شعبها ومقدساتها وأرضها، وللرد على عدوان الاحتلال المتصاعد.

وأشار إلى أن المقاومة في الضفة الغربية تتحرك من منطقة لأخرى وتواصل تمددها، أمام عجز صهيوني كامل لوقفها أو كسرها.

وبدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن هذه العملية الشجاعة تمثل وفاءً من مقاومينا الأبطال باستمرار درب المقاومة على خطى الشهداء الذين رسخوا قاعدة الاشتباك، ورداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا والتي كان اَخرها في طولكرم ونابلس وجنين.

وقالت الجهاد في بيان وصل وكالة "سما": لقد جاءت العملية استجابة ميدانية وسريعة لردع المحتل المجرم وإيلامه في الزمان والمكان المناسبين، وتبعث برسالة قوية أن جرائم العدو المتواصلة بحق شعبنا لن تمر دون عقاب، وليعلم أنه لا أمان لجنوده ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا والمقدسات.

وأكدت أن هذه العملية الشجاعة تمثل وفاءً من مقاومينا الأبطال باستمرار درب المقاومة على خطى الشهداء الذين رسخوا قاعدة الاشتباك، ورداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا والتي كان اَخرها في طولكرم ونابلس وجنين.

وبينت أن العملية جاءت استجابة ميدانية وسريعة لردع المحتل المجرم وإيلامه في الزمان والمكان المناسبين، وتبعث برسالة قوية أن جرائم العدو المتواصلة بحق شعبنا لن تمر دون عقاب، وليعلم أنه لا أمان لجنوده ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا والمقدسات.

ووصفت لجان المقاومة العملية بـ“البطولية”، مؤكدةً أنها تأتي كرد طبيعي وفعلي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا ومقدساته.

وقالت إن “عملية حرميش البطولية تثبت أن المقاومة جاهزة للرد على جرائم العدو الصهيوني المجرم، وأن إرهاب العدو وفاشيته بحق شعبنا لن يمر دون رد”.

ودعت لجان المقاومة أبطال شعبنا ومقاوميه الأحرار في كل مكان من أرضنا المباركة الى تصعيد المقاومة والثورة وضرب العدو وقطعان مستوطنيه بكل قوة ردًا على جرائمه المتواصلة والمتصاعدة بحق شعبنا وأسرانا ومسجدنا الأقصى.