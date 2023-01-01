محمد هنيدي يعلن عن تقديم جزء ثان من "أرض النفاق"

وكالات / سما /

أعلن الفنان محمد هنيدي عن تقديم جزء ثان من مسلسل “ أرض النفاق ” ، والذي سبق أن قدم الجزء الأول منه فى مسلسل تليفزيوني مكون من 30 حلقة .

يدور المسلسل في إطار كوميدي، حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي يواجه خلافات مع زوجته وحماته، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على أحد الأشخاص يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

العمل مأخوذ من فيلم شهير يحمل نفس الاسم قدمه الفنان فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب ، ويعد من كلاسكيات السينما المصرية .

مسلسل أرض النفاق شارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم محمد هنيدي وهنا شيحه ومحمد ثروت وسلوي محمد علي والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز .

ومن ناحية أخري ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلمه الجواهرجي خلال موسم الصيف الحالي .

أبطال فيلم الجواهرجي

يشارك بفيلم الجواهرجي العديد من الفنانين مع محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد حلاوة، منهم الفنان أحمد صلاح حسني ولبلبة وتارا عماد وريم مصطفى وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف عمر طاهر، وتحت قيادة المخرج إسلام خيري.

أحدث أعمال محمد هنيدي

فيلم “نبيل الجميل اخصائي تجميل” بطوله محمد هنيدى ونور و مادلين طبر احمد فواد سليم ورحمه احمد محمد سلام، ومحمود حافظ حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميديه بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمه احمد.