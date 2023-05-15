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إصابات باشتباكات بمخيم جنين .. الاحتلال يعتقل ضابطا فلسطينيا بزعم تنفيذ عمليات مسلحة

الثلاثاء 16 مايو 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات باشتباكات بمخيم جنين .. الاحتلال يعتقل ضابطا فلسطينيا بزعم تنفيذ عمليات مسلحة



جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منطقة الهدف في مخيم جنين بالضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيا بزعم ضلوعه في عمليات إطلاق نار وقعت مؤخرا في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين، فيما ذكرت "إذاعة الجيش" أن وحدة المستعربين والمظليين اعتقلوا في جنين فلسطينيا تنسب له شبهات الضلوع في عمليات إطلاق نار.

وقالت "سرايا القدس- كتيبة جنين"، في بيان مقتضب إن "مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة شاب برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال في جنين، وتم إدخاله للعمليات بمستشفى جنين الحكومي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات برصاص الاحتلال في جنين ارتفع إلى 3، بينها إصابة في البطن، وإصابتان في الأطراف.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل محمد الأسمر ضابط في الشرطة الفلسطينية مسؤول عن سلسلة عمليات إطلاق نار مؤخرا.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن العملية في جنين هدفها مطلوب مسؤول عن عمليات إطلاق نار مؤخرا، حيث أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن القوات اعتقلت المطلوب وانسحبت من المكان.

ومع اقتحام القوات الخاصة لمنطقة جنين، دوت صفارات الإنذار في مخيم جنين بعد اقتحام قوة إسرائيلية خاصة أحد المنازل على أطراف المخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية على أطراف مخيم جنين، حيث حاصرت منزلا وطالبت من أحد الأشخاص تسليم نفسه.

#جنين #الاحتلال

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