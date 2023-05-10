تشييع جثمان الشهيد عارف لحلوح إلى مثواه الأخير في مخيم جنين

رام الله/سما/

شيعت جماهير غفيرة في مخيم جنين، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد عارف عبد الناصر لحلوح (22 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم جنين.

وكان الشهيد لحلوح قد ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، قرب قرية جيت في قلقيلية، حيث احتجز جثمانه منذ ذلك الحين، قبل أن يتم تسليمه اليوم على حاجز سالم العسكري غرب جنين.

انطلقت مسيرة التشييع من أمام المسجد الكبير في المخيم، بعد إلقاء نظرة الوداع عليه من قبل عائلته وأحبائه وأصدقائه، ثم حمل المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجابوا شوارع المخيم، وصولا إلى مقبرة الشهداء حيث ووري الثرى.

وردد المشيعون الهتافات الغاضبة، داعين أبناء شعبنا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ومطالبين بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.