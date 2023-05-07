بالأسماء.. الشاباك يدعي كشف خلية تابعة لـ"الجبهة الشعبية" نفذت تفجيرا في حافلة

القدس المحتلة / سما /

ادعى جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، اليوم الإثنين، كشف خلية تابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، نشطت في منطقة بيت لحم، وحاولت تنفيذ عملية تفجيرية في حافلة للنقل العام في مستوطنة "بيتار عيليت"، في التاسع من آذار/ مارس الماضي.

وزعم الشاباك أن الخلية التي تضم ستة ناشطين يتبعون لـ"الذراع الطلابية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"وهم من سكان مخيم الدهيشة للاجئين وقرية بتير وبيت جالا في منطقة بيت لحم. وادعى الشاباك أن المعتقلين الستة خططوا لتنفيذ المزيد من العمليات.

والمعتقلين الستة هم: وسام عوينة، وأحمد أبو نعمة، ومازن عبيد الله، محمد البرق، ورامي الأحمر، ونور محمود؛ وفي بيانه شابة "من سكان إسرائيل"، أقلت الشخص الذي وضع العبوة الناسفة في الحافلة في "بيتار عيليت" "في يوم الهجوم في انتهاك لقانون الدخول إلى إسرائيل".