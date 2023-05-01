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أخطاء شائعة تبطئ أجهزة iPhone و Android وكيفية إصلاحها

الإثنين 01 مايو 2023 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخطاء شائعة تبطئ أجهزة iPhone و Android وكيفية إصلاحها



وكالات / سما /

يتجاهل معظم الناس السبب الأول وراء البطء الشديد في تشغيل الهواتف، حيث تعمل العديد من التطبيقات في الخلفية، لكن يمكن على كل من نظامي iOS و Android إيقاف تشغيل التطبيقات التي تستهلك الكثير من البطارية وتحسين جهازك باستخدام بعض التعديلات البسيطة على الإعدادات، ونرصد أبرز الأخطاء الشائعة وراء بطء أجهزة iPhone و Android وكيفية إصلاحها، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويمكن لمستخدمي iPhone و Android ضبط إعداداتهم للتحكم تلقائيًا وإيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية.

بالنسبة لمستخدمي Apple، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث تطبيق الخلفية وحدد Wi-Fi أو البيانات الخلوية أو إيقاف، لإيقاف تحديث تطبيق الخلفية تمامًا، وبالمثل بالنسبة لمستخدمي Android، لمعرفة التطبيقات التي تعمل في الخلفية، انتقل إلى "الإعدادات> خيارات المطور> الخدمات قيد التشغيل. 

يمكنك بعد ذلك إغلاق هذه التطبيقات بالانتقال إلى الإعدادات> التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريد إيقافه، ثم اضغط على فرض الإيقاف.

هناك سبب آخر لتشغيل الهاتف ببطء وهو عندما تكون مساحة تخزين الهاتف ممتلئة، وهذا يعني أن الهاتف به ذاكرة أقل، مما قد يؤدي إلى إبطاء الأمور.

تحتاج الهواتف إلى ما يقرب من 10% من مساحة التخزين المتاحة لتخزين ذاكرة التخزين المؤقت والملفات المؤقتة، والتي تمكن التطبيقات من العمل بسلاسة على جهازك، ووجود مساحة تخزين متاحة يعني أيضًا أنه يمكنك تحديث برامج الهاتف باستمرار.

كما أنه لتوفير المساحة، يجب حذف التطبيقات القديمة، الألعاب على وجه الخصوص تستخدم مساحة كبيرة، وحذف مقاطع الفيديو أو نقلها إلى التخزين السحابي.

وهنا أيضا مشكلات البطارية، وهي سبب شائع آخر لهاتف يعمل ببطء، حتى البطاريات الأحدث يمكن أن تتعطل، خاصة إذا تم استخدامها بكثافة، وقد لا تُظهر الشاشة على هاتفك دائمًا الواقع داخل البطارية.

إذا كان لديك iPhone 6 أو إصدار أحدث تم تحديثه بأحدث نظام تشغيل، فاضغط فوق الإعدادات> البطارية> Battery Health لعرض السعة القصوى للبطارية، ويجب أن تحافظ بطارية Apple النموذجية على ما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية، ومع تقدم عمر البطارية، قد تنخفض هذه النسبة، مما يؤدي إلى عدم قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن.

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