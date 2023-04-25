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نجا بأعجوبة من السقوط أثناء تسلق أخطر جبال العالم

الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجا بأعجوبة من السقوط أثناء تسلق أخطر جبال العالم



وكالات / سما /

عُثر على متسلق هندي، حيًّا لكن في وضع حرج، بعد ثلاثة أيام على فقدانه في جبل أنابورنا في نيبال المصنف من أخطر الجبال في العالم.

وكان أنوراغ مالو، البالغ 34 عامًا، ينزل من مخيم على علو 5600 متر عند جبل أنابورنا الاثنين، عندما تعرض لحادثة سقوط عند صدع.

واستُخدمت طوافات لنقل فرق الإغاثة للتفتيش في هذه المنطقة المعزولة من الجبل.

وبحسب شانغ داوا شيربا من جمعية "سفن ساميت تريكس"، فقد سقط المتسلق مسافة ثلاثمئة متر إلى أسفل صدع، حيث تولى سحبه فريق من ثمانية أشخاص.

وأوضح داوا شيربا أن المتسلق "في وضع حرج، وقد نُقل بواسطة طائرة إلى مستشفى في بوخارا للمعالجة".

ويشكل أنابورنا، عاشر أعلى جبال العالم، موقعًا صعبًا للتسلق، كما يسجل معدل وفيات أعلى مقارنة مع عمليات تسلق جبل إيفرست.

والاثنين، توفي متسلق الجبال الأيرلندي الشمالي الشهير نويل هانا عن 56 عامًا في المخيم الرابع بعد نجاحه في تسلق الجبل.

وفي اليوم التالي، نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ المتسلق الهندي بالجيت كاور (28 عامًا) ومواطنه أرجون فاجباي (30 عامًا)، بعد ساعات من عمليات البحث.

وتضم نيبال ثماني من أعلى عشر قمم في العالم، وتستضيف مئات المتسلقين كل ربيع، عندما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالًا، والرياح هادئة بشكل عام.

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