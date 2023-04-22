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سبوتيفاي تعود إلى العمل بعد انقطاع لفترة وجيزة

السبت 22 أبريل 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبوتيفاي تعود إلى العمل بعد انقطاع لفترة وجيزة



وكالات / سما /

قالت شركة سبوتيفاي إن منصتها للبث الصوتي عادت إلى العمل لدى معظم المستخدمين، وذلك بعد انقطاعها لفترة وجيزة وتأثر عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم.

ولم تفصح الشركة عن عدد المستخدمين المتضررين بالتوقف.

ولكن موقع داون ديتكتور‭‬‬ لمراقبة الأعطال أظهر أكثر من عشرين ألف واقعة تضرر في الولايات المتحدة وثمانية آلاف في المملكة المتحدة في ذروة الانقطاع.

وكتبت سبوتيفاي على تويتر تقول "كل شيء يبدو أفضل حالا الآن!" ونشر الكثيرون على تويتر تحديثات وصورا مضحكة (ميمز) عن توقف خدمة سبوتيفاي.

#سبوتيفاي

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