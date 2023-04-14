"لواء القدس" الفلسطيني ينظم مسير "يوم القدس العالمي" داخل مخيم "النيرب"

حلب/سما/

خرج سكان مخيم النيرب الفلسطيني في حلب السورية، اليوم الجمعة، في مسير احتفالي بمناسبة ذكرى يوم القدس العالمي.



وشارك في المسير الذي نظمه لواء القدس الفلسطيني (الرديف للجيش السوري)، جماهير فلسطينية وسورية إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، وممثلين عن أحزاب تحالف "الجبهة الوطنية التقدمية" الحاكم في سوريا.

وقال قائد لواء "لواء القدس" الفلسطيني، محمد السعيد، في كلمة له خلال المسير: "اخترنا القدس اسما لنا كلواء، وأعطيناها وعدا بالمضي في طريق المجد".



وأكد السعيد أن "مسير يوم القدس رسالة لكل محب وكاره" في آن معا، وأن "إيماننا بالقدس عاصمة أبدية واحدة موحدة لفلسطين ما تبدل يوما، ولن يتبدل".



وأضاف قائد "لواء القدس": القدس ستبقى الجامع لكل الشعوب على اختلاف أطيافها ومعتقداتها، لأنها الرمز الأكثر وضوحا للقضايا المحقة".





من جهته، خاطب عضو اتحاد الطلبة العرب (عمر علي عربي/ تشاد)، فلسطينيي الداخل عبر "سبوتنيك" بالقول: "نحن معكم.. بصمودكم نحن صامدون ومنتصرون"، مشددا على "حق عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه".





بدوره، قال خالد فياض، أحد سكان "مخيم النيرب" وهو يحمل حفيدته، التي تضع شارة "لواء القدس" على جبينها: "سنعود إلى القدس عاجلا أم آجلا شاؤوا أم أبوا.. القدس عربية وستبقى عربية".