استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

المنامة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان الأربعاء، أن لجنة المتابعة القطرية البحرينية اجتمعت في الرياض وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت في بيان لها: "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الاقليمية، وحسن الجوار".