  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

الخميس 13 أبريل 2023 12:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين



المنامة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان الأربعاء، أن لجنة المتابعة القطرية البحرينية اجتمعت في الرياض وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت في بيان لها: "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الاقليمية، وحسن الجوار".

#البحرين #قطر

الأكثر قراءة اليوم

المالية تصدر بيانا بخصوص صرف دفعة من الراتب قبل العيد ودفعة للشؤون الاجتماعية

بن شبات يقدم سلة توصيات كي "لا تتحد الساحات"

حزب الله: المقاومون يحملون الصواريخ لاغراق "إسرائيل" بها

وثائق البنتاغون المسربة: سيناريوهات "غير متوقعة" لحرب أوكرانيا "مقتل بوتين وزيلينكسي"

ارتفاع في سعر صرف الدولار

"أمان": الحرب أقرب من الهدوء

الكشف عن برنامج تجسس اسرائيلي جديد يستهدف الصحافيين والسياسيين

الأخبار الرئيسية

تقديرات إسرائيلية: التصعيد الأخير "بروفة" لحرب إقليمية في المستقبل القريب

UoQqp

وفد قيادي من "الجهاد" برئاسة النخالة يصل العاصمة العراقية

مستشار اشتية يهاجم وزير المالية..

"أمان": الحرب أقرب من الهدوء

6436d3e34c59b754fb375fde

المونيتور: الحلم بتشكيل جبهة موحدة ضد "إسرائيل" يتحقق وسط خوف تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم