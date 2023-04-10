فيديو.. برشلونة يتعثر بتعادل مُخيب أمام جيرونا في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

أخفق برشلونة في استغلال تعثر الغريم ريال مدريد في الدوري الإسباني، واكتفى بنقطة التعادل أمام الجار والمُنافس المُتواضع جيرونا بعد انتهاء اللقاء سلبياً بدون تسجيل أهداف.

وشهدت المُباراة أداءً مُتوسطاً من لاعبي برشلونة، وافتقد الفريق للشراسة أمام مرمى الجار جيرونا، وهدد رفاق ليفاندوفسكي مرمى مُنافسهم بعدة فرص قليلة على مدار دقائق اللقاء التسعين.

وكانت أقرب فرص برشلونة لهز الشباك هي كرة أراوخو في نهاية الشوط الأول، وأثارت الكرة جدلاً كبيراً، ولكن الحكم قرر عدم احتسابها هدفاً بعد أن أظهرت تقنية الفيديو “الفار” عدم تجاوز الكرة بكامل مُحيطها خط المرمى.

وكاد جافي أن يهز الشباك بلعبة رأسية رائعة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ولكن الحارس أبعدها بمهارة كبيرة.

وأضاع فياريال فرصة مواتية لهز شباك برشلونة بعد أن أهدر الفريق انفراداً صريحاً بتيرشتيجن في الدقيقة 55.

وكادت شباك البلوجرانا أن تهتز بهدفٍ عكسي بعد كرة اصطدمت بأراوخو في الدقيقة 73 وضلت طريقها بعيداً ولكن لحُسن حظه فقد خرجت خارج الملعب تماماً.

وارتفع رصيد برشلونة بعد التعادل في مُابارة اليوم للنقطة رقم 77 يحتل بهم الفريق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة عن ملاحقه المُباشر ريال مدريد الذي يأتي ثانياً برصيد 59 نقطة.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد خيتافي على أرض الأخير يوم الأحد المُقبل.