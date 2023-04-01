  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 4-2023

الإثنين 10 أبريل 2023 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 4-2023



غزة / سما/

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، اليوم، عن تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 4 ابريل الجاري.

فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة اليوم  الإثنين 10 أبريل 2033، رابط فحص المنحة القطرية لشهر 4 أبريل.

بدأت الأمم المتحدة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار  للأسر المتعففة بغزة عن شهر ابريل 2023.

وأعلن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة عن شهر ابريل 2023 الجاري.

وأكد السفير العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر ابريل من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الثلاثاء.

وأوضح، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين العمادي، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 4 ابريل الجاري  هنا .

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات إسرائيلية بشن عملية عسكرية في غزة

إعلام إسرائيلي ينشر تقريرا عن الفصيل الذي تبنى قصف الجولان المحتل

تفاصيل خطة نفذتها المقاومة في غزة ولبنان لإشغال "إسرائيل" بحرب متعددة الجبهات

"واللا": تدهور الوضع الأمني قد يقرب انهيار حكومة نتنياهو

27 وزيراً وعضو كنيست سيشاركون في تظاهرة بالضفة غدا

لابيد بعد لقائه نتنياهو: " خرجت أكثر قلقا"

وزير إسرائيلي يتهم قادة الجيش بالتمرد على حكومة نتنياهو.. والمعارضة تطالب بطرده

الأخبار الرئيسية

121 اصابة خلال تصدي الاهالي لمسيرة المستوطنين في جبل صبيح جنوب نابلس

تسريبات البنتاغون تكشف التالي حول تنسيق السلطة الأمني مع الاحتلال والمسلحين الفلسطينيين

20230410093139

آلاف المستوطنين يتقدمهم 27 وزيرا وعضو كنيست: مسيرة للبؤرة الاستيطانية "إفياتار"

معاريف: اسرائيل تنفست الصعداء بعد معرفتها أن حماس لبنان هي التي أطلقت الصواريخ

شهيد خلال محاصرة قوات الاحتلال منزلًا في مخيم عقبة جبر بأريحا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم