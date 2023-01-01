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الاحتلال ينصب بوابة حديدية في الخضر جنوب بيت لحم

الخميس 06 أبريل 2023 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابة حديدية في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.  

وأفاد الناشط أحمد صلاح ، بأن قوات الاحتلال نصبت البوابة الحديدية في منطقة "مراح صعب" القريبة من مستوطنة "سيدي بوعز" الجاثمة على أراضي المواطنين عنوة، والتي من شأنها الحد من وصول المزارعين إلى أراضيهم في مناطق (بانياس، وواد أبو الحسن، وشعب العجل)، ومساحة هذه الأراضي حوالي 1300 دونم.  

وأضاف صلاح أن سلطات الاحتلال ستسيطر تدريجيا على جميع الأراضي التي تقع خلف البوابة، عبر التحكم في مواعيد دخول المزارعين، فضلا عن أن المستوطنين سيستبيحون هذه الأراضي، ما يشكل خطر الاستيلاء عليها.

#الاحتلال #بيت لحم #الخضر

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