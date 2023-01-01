  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بايرن ميونخ يعطي تلميحاً بشأن خطة النادي في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 05 أبريل 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يعطي تلميحاً بشأن خطة النادي في الميركاتو الصيفي



وكالات / سما /

صرح حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ الألماني أن النادي سيعمل على التعاقد مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ولم يتعاقد بايرن ميونخ مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بالرغم من رحيل الهداف الكبير البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق لينتقل لنادي برشلونة الإسباني.

ويلعب حالياً فريق بايرن ميونخ بالمهاجم الكاميروني المميز شوبو موتينج، ولكن بكل تأكيد سيتحرك الفريق لتعزيز خط الهجوم بلاعب كبير في الصيف المقبل لمساعدة المدرب الجديد توماس توخيل.

وسئل حسن صالح حميديتش حول ما إذا كان سيتعاقد بايرن ميونخ مع مهاجم جديد في الصيف حسب شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الألماني، ورد قائلاً “بالطبع، سنجلس ونرى ما سنفعله في سوق الانتقالات الصيفية”.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن بايرن ميونخ سيراقب العديد من الخيارات الهجومية من أجل اتخاذ قرار مع توخيل بشأن هوية المهاجم الجديد للفريق.

 
#بايرن ميونخ #الانتقالات

الأكثر قراءة اليوم

مئات الاصابات داخل المسجد الاقصى واندلاع حريق بالمصلى القبلي ..

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة

تقوض جهود التهدئة..مصر تهاجم إسرائيل في بيان حاد وتحذرها من تأجيج مشاعر المسلمين

باراك يعترف بامتلاك "إسرائيل" أسلحة نووية

العالم الهولندي يتوقع زلازل قوية خلال الأسبوع الجاري

تفاصيل جديدة عن عملية طعن جنديين إسرائيليين في تل أبيب

هآرتس: "لماذا تتواصل الاحتجاجات في "إسرائيل"؟..

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل الاتصالات المصرية لمنع التصعيد في غزة والأراضي المحتلة

وزراء إسرائيليون ينتقدون ضعف الرد على القطاع .. بن غفير: "حان الوقت لإنزال رؤوس في غزة"

مسؤول اسرائيلي : اتصالات لإحلال الهدوء وجيش الاحتلال يبعث برسالة لحماس

الجهاد الإسلامي : صواريخ المقاومة رسالة تحذير أولية للاحتلال من مغبة التمادي في العدوان

بحماية شرطة الاحتلال ..المستوطنون يبدأون اقتحام المسجد الأقصى بعيد "الفصح اليهودي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم