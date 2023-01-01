بايرن ميونخ يعطي تلميحاً بشأن خطة النادي في الميركاتو الصيفي

صرح حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ الألماني أن النادي سيعمل على التعاقد مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ولم يتعاقد بايرن ميونخ مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بالرغم من رحيل الهداف الكبير البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق لينتقل لنادي برشلونة الإسباني.

ويلعب حالياً فريق بايرن ميونخ بالمهاجم الكاميروني المميز شوبو موتينج، ولكن بكل تأكيد سيتحرك الفريق لتعزيز خط الهجوم بلاعب كبير في الصيف المقبل لمساعدة المدرب الجديد توماس توخيل.

وسئل حسن صالح حميديتش حول ما إذا كان سيتعاقد بايرن ميونخ مع مهاجم جديد في الصيف حسب شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الألماني، ورد قائلاً “بالطبع، سنجلس ونرى ما سنفعله في سوق الانتقالات الصيفية”.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن بايرن ميونخ سيراقب العديد من الخيارات الهجومية من أجل اتخاذ قرار مع توخيل بشأن هوية المهاجم الجديد للفريق.