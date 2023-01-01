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فيديو.. آرسنال يرد على مانشستر سيتي بفوز ساحق على ليدز يونايتد

الأحد 02 أبريل 2023 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. آرسنال يرد على مانشستر سيتي بفوز ساحق على ليدز يونايتد



وكالات / سما /

حقق آرسنال انتصاراً ساحقاً على ضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن إطار الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقترب آرسنال خطوة أخرى نحو تحقيق لقب البريميرليج، ووسع الفارق مجدداً مع مانشستر سيتي الوصيف إلى 8 نقاط، بعد أن انتصر الأخير على ليفربول بنفس النتيجة (4-1) في وقت سابق من اليوم.

وقرر المدرب ميكيل أرتيتا إبقاء المهاجم الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا على مقاعد البدلاء، وذلك بهدف إراحته بعد الجولة الدولية، وأقحم بدلاً منه لياندرو تروسار على الجبهة اليمنى.

ولم تكن النصف ساعة الأولى سهلة على آرسنال، فرغم سيطرته على الكرة بنسبة أكبر من خصمه، لكن ليدز كان يدافع بشراسة، ولا يترك أي مساحة لمهاجم الجانرز من أجل الوصول إلى منطقة الجزاء.

لكن بفضل مهارة فردية من جابرييل جيسوس، احتسب الحكم ركلة جزاء لآرسنال عند الدقيقة 35، وتولى المهاجم البرازيلي تنفيذها بنفسه، ونجح في تسجيل أول أهداف اللقاء.

وعزز آرسنال تقدمه في النتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق المدافع بن وايت، ثم أضاف جابرييل جيسوس هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بحلول الدقيقة 55، بعد تمريرة مميزة من زميله تروسار.

وأحرز ليدز يونايتد هدفاً شرفياً عند الدقيقة 76 حمل توقيع راسموس كريستنسن، لكن آرسنال رد بالهدف الرابع بعد 8 دقائق عن طريق جرانيت تشاكا عبر كرة رأسية مميزة.

ورفع آرسنال رصيده إلى النقطة 72، معززاً موقعه في صدارة الترتيب، بينما تجمّد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 26، ليتراجع من المركز 14 في سلم الترتيب إلى المركز 17.

#آرسنال #ليدز يونايتد #الدوري الإنجليزي

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