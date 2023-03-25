غزة: "مستشفى شهداء الأقصى" تصدر بيانًا حول وفاة الصحفية مرج الزهور أبو هين

غزة/سما/

أصدرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بياناً توضيحيا حول ملابسات وفاة الصحفية مرج الزهور أبو هين، خلال عملية ولادة داخل المشفى.

وقالت المستشفى في بيان نشرته وزارة الصحة:" إن الفقيدة وصلت وهي حامل في الأسبوع الـ 34 إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة للغاية، وتعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم ٢٥٠/١٢٠ وتم الشروع في إجراءات الإنعاش وإنقاذ الحياة.

وبينت أنه "تم اجراء عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ الجنين مع استمرار إجراءات الإنعاش، مبينة أنه رغم بذل الطاقم الطبي غاية وسعه الا أن قدر الله كان سابقا ولم تفلح اجراءات انقاذ الحياة".

وتقدمت إدارة المستشفى بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته .