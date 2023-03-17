جيش الاحتلال يعلن العثور على مسيّرة قرب الحدود مع لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم، الجمعة،العثور على مسيّرة قرب الحدود مع لبنان.

يأتي ذلك بعد يومين من كشف الجيش الإسرائيليّ، أن منفّذ تفجير لغم كبير عند مفترق مجدو، الإثنين الماضي، هو شخص تسلَّل من لبنان إلى إسرائيل، وبعد تفجير اللغم عاد إلى منطقة الحدود حاملا حزاما ناسفا، وهناك قتله الجيش الإسرائيلي الذي أشار حينها إلى أنه "يجري تحقيق موسّعا حول العملية التخريبية، وفي إطارها يتم فحص مدى تورط منظمة ’حزب الله’ الإرهابية فيها".

وقال الجيش في بيان، إنّه "تمّ تحديد موقع طائرة مسيّرة في منطقة الحدود اللبنانيّة، وداخل الأراضي الإسرائيلية".

وذكر البيان أن عناصر الجيش "لاحظت المسيرة خلال عمليات مسح في المنطقة الحدودية".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي انتهاك لسيادة الدولة".