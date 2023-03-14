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موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والفرق المتأهلة

الخميس 16 مارس 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والفرق المتأهلة



وكالات / سما /

أسدل الستار على منافسات دور الستة عشر من مسابقة دوري ابطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء، واكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بالمسابقة الأعرق في القارة العجوز.

والتحق ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي بركب المتأهلين للدور القادم، ليصبح الثنائي برفقة إنتر ميلان وميلان الإيطاليين، مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يعرف كل فريق من الفرق الصاعدة لدور الثمانية منافسه في الدور القادم، من خلال القرعة التي ستقام يوم الجمعة المقبل، السابع عشر من مارس، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وستنطلق القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر صباحاً بتوقيت جرينتش.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الذهاب بدور الثمانية يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات العودة في 18 و19 من الشهر ذاته.

وتقام مباريات الذهاب بالدور نصف النهائي في التاسع والعاشر من مايو، على أن تكون العودة في 16 و17 من الشهر ذاته، ليكون النهائي في العاشر من يونيو في ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية.

#قرعة دوري أبطال أوروبا #دوري أبطال أوروبا

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