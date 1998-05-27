ليبرمان: الاتفاق السعودي الايراني فشل ذريع لنتنياهو وخطر على أمن "اسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

تحدث وزير المالية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان اليوم السبت 11 مارس 2023 عن أمن إسرائيل، مهاجما في ذات الوقت رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو .

وقال ليبرمان: تجديد العلاقات بين إيران والسعودية فشل ذريع لنتنياهو مسجل باسمه وحده (..) لقد أوصلنا لوضع لم نشهده من قبل، سيكون لتجديد العلاقات عواقب وخيمة على ساحة الشرق الأوسط بأكملها وأيضًا على أمن "إسرائيل" - على نتنياهو تحمل المسؤولية والاستقالة.

وكانت قد أعلنت إيران والسعودية والصين، الجمعة 10 مارس 2023، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين الرياض وطهران وذلك بمبادرة صينية.

وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

وتعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998م.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق زعيم المعارضة يائير لابيد، علق على الاتفاق السعودي الإيراني والذي تم برعاية صينية، ويقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.

وقال لابيد في تصريح صحفي له، إن "الاتفاق بين السعودية وإيران هو فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية لحكومة بنيامين نتنياهو ".