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الاقتصاد: تسجيل 486 علامة تجارية في شهر كانون الثاني الماضي

الخميس 02 مارس 2023 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: تسجيل 486 علامة تجارية في شهر كانون الثاني الماضي



رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إنها سجلت 486 علامة تجارية جديدة لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، أنه تم إيداع 199 علامة تجارية لديها، من أجل تسجيلها، فيما تم تجديد 219 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها.

وأضافت أنه تم إيداع 8 رسوم صناعية جديدة، وتسجيل 6 رسوم صناعية جديدة، فيما تم إيداع براءتي اختراع، خلال شهر كانون الثاني 2023.

وأوضحت أنه تم تحصيل ما قيمة 332 ألف شيقل كإيرادات عن خدمات الملكية الفكرية، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 30.7% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 89.1% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2022.

ولفتت إلى أن مجموع العلامات المسجلة حتى نهاية العام الماضي وصل إلى 42 ألف علامة تجارية، في حين وصل عدد براءات الاختراع المسجلة رسميا لدى الوزارة، إلى 195 براءة اختراع في مجالات الصحة، والزراعة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

#وزارة الاقتصاد

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