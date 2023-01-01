اعرف طرق التغلب على فوبيا الإبر

وكالات / سما /

يمكن أن تكون الإبر مؤلمة ومسببة للقلق، سواء كان ذلك من أجل لقاح، أو دواء متخصص، أو الأنسولين اليومي، أو علاج أطفال الأنابيب، أو سحب الدم، بينما يطور الكثيرون طرقًا للتغلب على الخوف والقلق والترقب حول الإبر ، يعاني البعض الآخر من رهاب الإبر ، وإليك طرق العلاج، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هو رهاب الإبرة؟

تشير الدراسات إلى أن رهاب الإبر يؤثر على معظم الأطفال و 1 من كل 4 بالغين ، يمكن أن يتسبب ذلك في تأخير البالغين للرعاية الطبية ، مثل اللقاحات وسحب الدم، يشعر بعض الآباء بالاستسلام لسحب أطفالهم إلى الطبيب على الرغم من مخاوفهم ، بينما يقرر البعض الآخر تجنب وضع أطفالهم على اتصال بالإبر لأي سبب من الأسباب، على الرغم من أن رهاب الإبرة قد يكون شائعًا ، إلا أن هناك طرقًا للتغلب عليه.

أعراض رهاب الإبرة

الخوف والقلق يسببان استجابات فسيولوجية، بينما قد يعرف عقلك أن وخز الإبرة سريع وضرورى ، فقد يثير جسمك أحاسيس جسدية مثل:

زيادة نبضات القلب.

غثيان.

ضيق في التنفس.

بكاء.

مشاعر الذعر

انخفاض ضغط الدم الذي قد يسبب الإغماء.

أفكار مخيفة

صعوبة النوم في الليلة السابقة لموعد طبي.

نصائح للتعامل مع رهاب الإبرة

بينما يستغرق التغلب على رهاب الإبر وقتًا ، جرب هذه النصائح للمساعدة في إدارة خوفك.

ركز على السبب :

يمكن أن يساعد فهم الغرض من الوخز في تحفيزك على رؤية المهمة والتركيز على الفوائد.

تواصل :

من المفيد أن تدع مقدمي الرعاية الطبية يعرفون أنك تخاف من الإبر، هذا يشجعهم على اقتراح التدخلات التي تخدر الإبرة أو تصرف الانتباه عنها وتوضح كيفية اجتياز العملية. على سبيل المثال ، للحقن ، هل تحب العد التنازلي؟ إذا كان الأمر كذلك ، فهل يجب أن يعدوا تصاعديًا أم تنازليًا - 1 ، 2 ، 3 ، أو 3 ، 2 ، 1؟

كريم مخدر :

اسأل طبيبك عن استخدام كريم التخدير قبل الوخزات، يمكنك أيضًا العثور على كريمات أو بخاخات الليدوكائين المتاحة دون وصفة طبية.

الهاء :

ابعد عقلك عن الإجراء بالموسيقى أو مقاطع الفيديو أو المحادثة.

اخلق الهدوء :

قم بتنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي ، المسئول عن توليد الهدوء، جرب تقنيات التنفس المختلفة مسبقًا حتى تتدرب عليها قبل أن تحتاج إليها.

تعلم التوتر التطبيقي :يمكن أن يساعد تنشيط عضلات الجذع والساق لفترات قصيرة في تنظيم ضغط الدم لمنع الاستجابة الوعائية المبهمة التي قد تسبب الإغماء، افعل ذلك قبل الوخز وبعده لأن العضلات المتوترة يمكن أن تجعل الحقن مؤلمًا أكثر.