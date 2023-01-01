مواصفات Xiaomi 13 Lite قبل طرحه.. وحش شاومي القادم

وكالات / سما /

تم الكشف عن كافة مواصفات Xiaomi 13 Lite قبل طرحه في الأسواق العالمية والمحلية، حيث تستعد شركة Xiaomi الصينية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Xiaomi 13 Lite لأول مرة في 26 فبراير، إلى جانب Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro.

ومع ذلك، وفقًا لتقرير على موقع Notebookcheck، فقد وصل الهاتف الرئيسي Xiaomi 13، ليقدم مواصفاته الفنية ولغة التصميم الخاصة به، لذلك بدأت صور المجموعة الجديدة في الظهور والتسريب قبل الإطلاق الرسمي.

في منتدى MWC Mobile في برشلونة، أكدت Xiaomi خططها للكشف رسميًا عن سلسلة “Xiaomi 13” في وقت لاحق من هذا الشهر في 26 فبراير، ولن يتم الإعلان عن Xiaomi 13 Ultra في هذا الحدث، لكن الشركة تخطط للإعلان عن إصدارات Xiaomi 13 Lite و Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro للسوق العالمية.

مواصفات Xiaomi 13 Lite

تم الكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi 13 Lite، وهو أرخص إصدار من السلسلة القادمة بأكملها، ومع ذلك، فإن 13 Lite سيأتي بشاشة AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا أساسية 50 ميجا بكسل وكوالكوم لا يزال يحتوي على معالج Snapdragon وشحن سريع بقدرة 67 وات.

يحتوي هاتف Xiaomi 13 Lite الجديد على شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080 2400 بكسل، وبكثافة بكسلات تبلغ 404 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ويدعم 16 مليون لون خارج الشاشة.

يتم تشغيل هاتف Xiaomi الذكي الجديد بواسطة وحدة المعالجة المركزية Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 ثماني النواة والتي تعمل بسرعة 2.4 جيجا هرتز ووحدة معالجة الرسومات Adreno 662.

يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة قراءة فقط 128 جيجا بايت، ولا يدعم الذاكرة الخارجية.

كما يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم بوليمر مدمجة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، ويعمل بنظام التشغيل Android v12 ويدعم شبكات 4G و 5G.

وبالنسبة لإعداد الكاميرا، فهي تأتي مع 3 مستشعرات خلفية والمستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل بعدسة واسعة الزاوية وقادرة على التصوير بجودة 4K، والثانية عدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فلاش LED.