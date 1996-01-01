رسمياً.. السعودية تفوز باستضافة كأس آسيا 2027 لأول مرة في تاريخها

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027، لأول مرة في تاريخها.

واستضافت العاصمة البحرينية، المنامة، أمس الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي شهد تزكية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيساً للاتحاد للفترة من 2023 حتى 2027.

كما ناقش الاجتماع، الملف السعودي “الوحيد” المقدم لاستضافة منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2027.

وكان ملف المملكة السعودية هو الوحيد المقدم لكونجرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي، بعد انسحاب الهند من المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027.

واختارت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي، في 17 أكتوبر الماضي قائمة مختصرة للمرشحين لاستضافة البطولة التي تقام كل 4 سنوات، ضمّت السعودية والهند، قبل انسحاب الأخيرة.

وستكون هذه الاستضافة هي الأولى للمملكة السعودية في النهائيات التي انطلقت عام 1956.

يُشار إلى أن بطولة أمم آسيا تقام كل 4 سنوات، ويعد منتخب اليابان الأكثر تتويجاً بـ4 ألقاب ويتساوى منتخبي السعودية وإيران بـ3 ألقاب لكلٍ منهما.

وتوج المنتخب السعودي بالكأس الآسيوي 3 مرات أعوام 1984، 1988، 1996 وحلّ وصيفاً في 1992، 2000، 2007.