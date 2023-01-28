يا أهل المخيم.. لله دركم.. بسام أبو شريف

الوصف يعجز عن تصوير ذلك المشهد عندما اختفى داخل سيارة الحليب حليب الأطفال مجموعة من العنصريين الدمويين الصهاينة ليفاجؤا أهل المخيم بأنهم أصبحوا في وسطه.

وتبع تلك السيارة جيش من القوات الخاصة وحرس الحدود السلاح بيدهم قذائف ضد الدروع استخدمت لضرب المنازل المصنوعة من طين وتنك …

وهب أهل المخيم يدافعون عن طينهم وتنكهم وأرواح أطفالهم في وجه عنصريين لا يهتفون سوى أقتلوهم أقتلوا العرب أقتلوا الأطفال قبل الشيوخ …

ad

وانهال أهل المخيم على الغزاة بالحجارة والزجاجات ومن يملك منهم قطعة سلاح أفرغ رصاصها في صدور الأعداء الذين فوجؤا أيضا كما قال أحدهم إنهال علينا الرصاص من كل الجوانب …

وسقط قائد الحملة ضابط من الغزاة الدمويين المعروف عنه بكراهية العرب العنصرية والمعروف عنه بقتل الأطفال والنساء قبل الرجال …

وسقط من أهل المخيم من سقط شهيدا يدافع عن وجود الفلسطيني وجود الفلسطيني ليس الوجود في المخيم فقط بل وجود الفلسطيني على أرض فلسطين إن ما قام به أهل مخيم جنين هو دفاع عن اللغة العربية التي تتكلمها أرض فلسطين وأرض العرب فهم أبطال قاموا بواجب الأمة بأسرها في التصدي لعدو عنصري لا يستهدف سوى اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه لأنهم يريدون اجتثاث العرب من أرضهم ويريدون تهويد الأرض وتعليمها أن تنطق بالعبرية وهذا ما تأباه الأرض وترفضه وتصر على أن اللغة التي تتكلمها هي العربية لغة القرآن الكريم …

صمود أهل مخيم جنين أسطورة لكنها حقيقة صمودهم هو صمود من يريد الحياة ويرفض أن تقوم عصابات إرهابية عنصرية باجتثاث جذورهم من أرضهم … صمود أهل المخيم رسالة لمن ينسق مع العدو لمن أضعف الشعب وحاول كسر معنوياته وإقناعه بأن لا فائدة من مقاومة المحتل من نسق معه ومن خضع له ومن ركع لإملا ءاته … مخيم جنين وجه رسائل في كل الاتجاهات وجه رسائل لمحور المقاومة … وجه رسائل للسلطة … وجه رسائل للشعب الفلطسيني في كل مكان … وجه رسائل للعالم أجمع بأن الحرية لا بديل عنها وأن الشعب الفلسطيني سيقاوم ويقاوم ويقاوم … وجه رسالة اعتذار لنقص إمكانته وإنزال الضربات القاسمة بظهر من اعتدى على المخيم لكنه قال في الرسالة لقد استخدمنا ما لدينا وصمدنا وأجبرنا العدو على الانسحاب … لقد استخدم العدو قذائف ضد المدرعات لاستهداف غرفنا المصنوعة من لبن وتنك … قاومنا قوات مدربة تديبا خاصا قوات الغزو المتدربة على قتل الأطفال والنساء قاومناهم وأجبرناهم على التراجع وقتلنا قائدهم قائد تلك العصابة الإرهابية

مخيم جنين أعطى شهداء كما لم يعطه شعب آخر فالحرية لها ثمن غال وعروبة الأرض ثمنها غال والوجود على أرض فلسطين له ثمن باهظ لكن الشعب الفلسطيني يدفع هذا الثمن برحابة صدر لأنه لا يستبدل حريته وكرامته وأرضه بأي ثمن من الأثمان

لقد أعلن مخيم جنين اليوم بأن طريق الحرية قد فتح على مصراعيه وأن المعركة مع العدو الغاصب المحتل لن تتوقف وأن الرد قادم وأن في كل مدينة وقرية ستشكل كتائب المقاومة وتنسق مع بعضها البعض حتى يصبح المجتمع الفلسطيني بأسره مجتمعا مقاوما لا يقبل بشيء دون الحرية والسيادة والاستقلال أما هؤلاء الذين اتخذوا القرار بن غفيرة وعصابته وعلى رأسهم نتنياهو فلهم مصير مظلم أسود لهم مصير كمصير الطغاة في كل مكان … مصيرهم أن يرحلوا إن أرادوا أن يبقوا أحياء. مصيرهم الزوال فمملكة الطغاة التي أنشئت على أرض فلسطين لن تستمر في العيش ستموت كما ماتت كل ممالك الغزاة من قبل وبن غفيرة لن يجد له مأوا في أي مكان من العالم فهو محتقر حتى عند الإسرائيليين لأنه رمز للكراهية والحقد والجريمة والفساد سيأتي اليوم الذي يركع فيه بن غفيرة طالبا مغفرة ولن يغفر له أحد إن ما جرى في مخيم جنين اليوم هو إعلان لا رجعة عنه إعلان ثورة سوف تمتد وتستمر حتى رحيل الغزاة لله دركم يا أهل مخيم جنين لقد بدعتم لقد سجلتم بأحرف من نور تاريخ شعب مقاوم لن تطرف له عين إلا بانتزاع حريته وكرامته لأنها حرية الأمة العربية وكرامتها ورسالتكم الأخيرة الكل يعرف لمن وجهتموها لهؤلاء الحكام الذين باعو الوطن وخضعوا لإملاءات العدو وتحالفوا معه ضد أمتهم ضد شعبهم ضد فلسطين ضد أولى القبلتين وثالث الحرمين وهم أيضا على لائحة الفناء ثابتون حتى يذهبوا مع الريح ولن يبقى لهم أثر في التاريخ سوى نقطة سوداء إنكم يا أهل مخيم جنين يا أيها الأبطال قمتم بدوركم وتقومون ونحن على يقين أنكم ستستمرون وسيلحق بكم أهلنا في مخيمات أخرى و قرى أخرى وستنتشر روح الثورة وستنتشر أداة الثورة وقبضات الثائرين حتى تصل إلى أعناق المستعمرين لتطردهم من أرضنا وكي ننعم نحن بسلام وأمن وحرية في أرضنا وتحت سمائنا وفي بحرنا.

كاتب وسياسي فلسطيني