رام الله: الشرطة تُعلن فتح باب التجنيد لكلا الجنسين

أعلنت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية برام الله، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين ابتداًء من تاريخ 23/1/2023 ولغاية 1/2/2023م، وفق عدة معايير.
وفيما يلي شروط التقديم للتجنيد:
- أنّ يكون فلسطيني/ة الجنسية .
- أنّ يكون العمر من 18 – 22 عام .
- أنّ لا يقل الطول عن 170سم .
- أنّ يتناسب الطول مع الوزن.
- أنّ يجتاز الفحص الطبي و المخبري.
- أنّ يكن حسن السيرة و السلوك.
- أنّ لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية.
- أنّ لايقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر، وأن يجيد القراءة و الكتابة.
- القبول للإناث نفس الشروط السابقة ، بإستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم.
ودعت الراغبين/ات للتقدم ، التوجه إلى مديرية شرطة المحافظة " كل في محافظته" قسم التنظيم و الإدارة ، وأنّ يحضر معه الوثائق التالية:
- صورة عن شهادة الميلاد .
- صورة عن الهوية الشخصية .
- صورة عن آخر مؤهل علمي .
- 4 صور شخصية حجم 4 / 6 .