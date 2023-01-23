رام الله: الشرطة تُعلن فتح باب التجنيد لكلا الجنسين

رام الله/سما/

أعلنت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية برام الله، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين ابتداًء من تاريخ 23/1/2023 ولغاية 1/2/2023م، وفق عدة معايير.

وفيما يلي شروط التقديم للتجنيد:

- أنّ يكون فلسطيني/ة الجنسية .



- أنّ يكون العمر من 18 – 22 عام .

- أنّ لا يقل الطول عن 170سم .

- أنّ يتناسب الطول مع الوزن.

- أنّ يجتاز الفحص الطبي و المخبري.

- أنّ يكن حسن السيرة و السلوك.

- أنّ لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية.

- أنّ لايقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر، وأن يجيد القراءة و الكتابة.

- القبول للإناث نفس الشروط السابقة ، بإستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم.



ودعت الراغبين/ات للتقدم ، التوجه إلى مديرية شرطة المحافظة " كل في محافظته" قسم التنظيم و الإدارة ، وأنّ يحضر معه الوثائق التالية:

- صورة عن شهادة الميلاد .

- صورة عن الهوية الشخصية .

- صورة عن آخر مؤهل علمي .

- 4 صور شخصية حجم 4 / 6 .