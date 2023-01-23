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رام الله: الشرطة تُعلن فتح باب التجنيد لكلا الجنسين

الإثنين 23 يناير 2023 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الشرطة تُعلن فتح باب التجنيد لكلا الجنسين



رام الله/سما/

أعلنت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية برام الله، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين ابتداًء من تاريخ 23/1/2023 ولغاية 1/2/2023م، وفق عدة معايير.

وفيما يلي شروط التقديم للتجنيد:

- أنّ يكون فلسطيني/ة الجنسية . 


- أنّ يكون العمر من 18 – 22 عام . 

- أنّ لا يقل الطول عن 170سم . 

- أنّ يتناسب الطول مع الوزن. 

- أنّ يجتاز الفحص الطبي و المخبري. 

- أنّ يكن حسن السيرة و السلوك. 

- أنّ لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية. 

- أنّ لايقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر، وأن يجيد القراءة و الكتابة. 

- القبول للإناث نفس الشروط السابقة ، بإستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم. 


ودعت الراغبين/ات للتقدم ، التوجه إلى مديرية شرطة المحافظة " كل في محافظته" قسم التنظيم و الإدارة ، وأنّ يحضر معه الوثائق التالية: 

- صورة عن شهادة الميلاد .

- صورة عن الهوية الشخصية . 

- صورة عن آخر مؤهل علمي . 

- 4 صور شخصية حجم  4 /  6 .

#الشرطة الفلسطينية

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