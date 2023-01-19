الإعلام الحكومي بغزة يعقب على وصول طفلة لمستشفى بسبب "كيس شيبس" داخله فأر ميت

غزة/ سما /

عقب الإعلام الحكومي بغزة على حادثة وصول طفلة لمستشفى النصر تعاني من قيء بسبب "كيس شيبس" بداخله بقايا متحللة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إنه تم عمل اللازم معها طبيا والاطمئنان على حالتها.

وأكد على أن "الموضوع يتم متابعته من وزارتي الصحة والاقتصاد وسيتم اتخاذ الإجراءات والمقتضى المناسب بعد الانتهاء من عملية التحقق".

وأكدت مصادر صحفية، مساء الأربعاء، وصول طفلة صغيرة إلى مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة بعد تناولها شيبس ملوث بفأر ميت ومتعفن.

ووفقًا للمصادر، فإن والد الطفلة اصطحبها للمستشفى بعدما تناولت "شيبس" في داخله فأر ميت.

وتداول مغردون في موقع فيسبوك، مجموعة من الصور للشيبس الذي كان يتواجد فيه الفأر والذي تناولت منه الطفلة كمية كبيرة قبل أن تلاحظ وجود الفأر داخله.

ووثق والد الطفلة، في مقطع فيديو، وجود فأر ميت ومتحلل وعلى باكيت الشيبس تاريخ الإنتاج 23 نوفمبر 2022.

وقال إن طفلته تناولت الشيبس لكنها لاحظت وجود رائحة سيئة وحينما نظر هو إلى الكيس وجد فيه الفأر، معبّرا عن صدمته من الحدث ومتسائلا من يتحمل مسؤولية صحة الطفلتين اللتين أكلتا منه.