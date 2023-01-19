بميزات خرافية.. تسريب مواصفات هاتف سامسونج ‎Galaxy Z Fold 5 أحدث هاتف في العالم

وكالات / سما /

تستعد شركة سامسونج لأطلاق أحدث هاتف في العالم سامسونج ‎Galaxy Z Fold 5 في النصف الثاني من عام 2023، ويأتي هذا الهاتف بمواصفات مميزة للغاية، وقد ظهرت تسريبا لهذا الهاتف القابل للطي زي فولد 5 والذي ينتظره الملايين حول العالم، ومن المنتظر أن يخطف هذا الهاتف الأنظار بمواصفاته ومميزاته.

يعتبر هاتف Galaxy Z Fold 5 به العديد من المميزات الجديدة، حيث يقدم هذا الهاتف تجربه فريدة ومميزة وحسب ما جاء في التسريبات فإن شاشة الهاتف ستكون مقاومة للماء وهي شاشة عرض ديناميكية، والكاميرا الرئيسية مميزة ومقاومة للماء.

تسريبات مواصفات سامسونج Galaxy Z Fold 5

كشفت التسريبات مزايا ومواصفات لأحدث هواتف سامسونج جالكسي القابل للطي، وقد جاءت مواصفات Galaxy Z Fold 5 كالآتي:

شاشة عرض أكبر من الجيل الحالي بمقاس Dynamic AMOLED 2X داخلية وبمقاس 7.6 إنش وبدقة 1768*2208 بكسل.

الشاشة الخارجية Dynamic AMOLED 2X بمقاس 6.3 إنش وهو ما يعطي متعة المشاهدة سواء كان الجهاز مطوي أم غير مطوي.

الشاشتين مقاومين للخدوش والتشققات كما أن الشاشة قوية للغاية وشيدة التحمل بفضل حماية Gorilla Glass Victus.

يتم التشغيل من خلال وحدة معالجة مركزية Snapdragon 985 الاسم مؤقت وغير رسمي.

حجم وابعاد ووزن أكبر من الاصدارات السابقة.

يوجد منفذ لقلم S pen داخل الهاتف.

مفصل في الشاشة على شكل قطرة الماء من أجل تقليل التجاعيد في الشاشة ومن أجل السماح بالطي بشكل مسطح تماما.

الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، مع تقريب بصري x2 وكاميرا اضافية بسرعة فائقة تصل 12 ميجابكسل.

معالج Snapdragon 8+ Gen 2.

سعر جالكسي زي فولد 5

من المنتظر أن يتم إطلاق هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5 في شهر أغسطس 2023 ويكون متاح للشراء ويكون سعره كالآتي:

يتراوح السعر من 1500 دولار إلى 2000 دولار.