كيف تشاهد المذنب الأخضر الذي يزور الأرض لأول مرة منذ 50 ألف عام؟

وكالات / سما /

يمكن لسكان كوكب الأرض رؤية مشهد غير عادي في السماء خلال الأيام المقبلة، حيث يمر مذنب أخضر عبر الفضاء الخارجي المحيط بكوكب الأرض، لأول مرة منذ نحو 50 ألف عام.

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا): “إن المذنب الذي يحمل اسم (C/2022 E3 (ZTF رصد للمرة الأولى في شهر مارس 2022، بينما كان لا يزال في موقع قريب من كوكب المشتري، ومن المحتمل أن يسافر مئات المليارات من الأميال للوصول إلى النظام الشمسي الداخلي”.

أكدت ناسا أيضًا أن المذنب الأخضر كان في أقرب نقطة للشمس يوم الخميس الماضي 12 يناير 2023 ويكون في أقرب نقطة للأرض يوم 2 فبراير 2023.

يقول الخبراء إن المذنب إذا عاد مرة أخرى فلن يكون ذلك قبل 50 ألف عام.. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول مشاهدة هذا الحدث الذي يحدث مرة واحدة في العمر:

متى تشاهد المذنب الأخضر وكيف؟

يمكن رؤية المذنب من خلال المناظير البسيطة والتلسكوبات، ويبدو مثل كرة خضراء لامعة لسكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

بالنسبة لسكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ سيكون المذنب الأخضر (C / 2022 E3 (ZTF مرئيًا في السماء قبل الفجر باستخدام منظار أو تلسكوب صغير طوال شهر يناير، بينما الأشخاص الذين في نصف الكرة الجنوبي فيمكنهم رؤية المذنب في بداية شهر فبراير، وفقًا لوكالة ناسا.

يجب العثور على سماء مظلمة بعيدة عن أضواء المدينة للحصول على أفضل رؤية للمذنب، حيث إنه في الأجواء الصافية في الصحراء يمكنك التقاط صور مذهلة للمذنب.

تشير تقارير موقع (Space.com) إلى أن هالة المذنب لها لون أخضر مميز في الصور الفوتوغرافية بسبب تركيبتها الكيميائية، حيث إن اللون الأخضر يشير إلى وجود الكربون الثنائي الذرة.

هل يمكن رؤية المذنب بالعين المجردة؟

اعتمادًا على ظروف المشاهدة وسطوع المذنب، قد يكون من الممكن رؤيته بالعين المجردة في السماء الصافية.

وقد صرحت وكالة ناسا في عددها الصادر في يناير 2023: “من المعروف أن المذنبات لا يمكن التنبؤ بها، ولكن إذا استمر هذا المذنب في اتجاهه الحالي في السطوع، فسيكون من السهل اكتشافه باستخدام المنظار، ومن الممكن أن يصبح مرئيًا بالعين المجردة تحت السماء المظلمة”.

كيف يمكنك متابعة حركة المذنب عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مراقبة حركات المذنب الأخضر، يمكنك استخدام موقع (TheSkyLive) الذي يوفر تصورًا ثلاثيًا الأبعاد للنظام الشمسي محدثًا لحظيًا، كما يمكنك عبر الموقع تغيير الوقت والتاريخ لإظهار موقع المذنب في نقطة معينة في الماضي أو المستقبل.

بالإضافة إلى التصور الثلاثي الأبعاد للمذنب؛ يوفر موقع (TheSkyLive) الكثير من المعلومات الإضافية المتعلقة بالحالة الحالية للمذنب، على سبيل المثال: يُظهر الموقع مدى بُعد المذنب عن الأرض ومكان ظهوره في السماء، وكيف سيتغير موقعه خلال الأيام القادمة.

لماذا هذا المذنب أخضر ومن أين يأتي؟

المذنبات هي أجسام فلكية تتكون من غازات متجمدة وغبار وصخور تدور حول الشمس، يشار إليها أحيانًا باسم (كرات الثلج الكونية) Cosmic Snowballs، يتراوح قطرها من بضعة أميال إلى عشرات الأميال.

تتجمد المذنبات لكن ترتفع درجة حرارتها عندما تقترب من الشمس وتبدأ في إطلاق الغازات وجزيئات الغبار، مما يخلق توهجًا كبيرًا حول الرأس يسمى (Coma)، ويشكل ذيلًا يبلغ طوله ملايين الأميال.

يأتي لون هذا المذنب من تركيبته الجزيئية، حيث يحتوي على جزيئات الكربون الحيوي (Diatomic carbon)، ومركّبات كيميائية مع ذرتي كربون مرتبطتين، ومركب (Cyanogen)، وتتوهج هذه المركبات باللون الأخضر عند تعرضها لأشعة الشمس.

يقول الخبراء إن المذنب نشأ على الأرجح من (سحابة أورت) Oort – التي توصف أحيانًا بأنها خزان مذنبات – وهي المنطقة الأكثر بعدًا في نظامنا الشمسي وتصفها ناسا بأنها “طبقة كروية ضخمة محيطة بشمسنا ومكونة من قطع جليدية من الحطام الفضائي بحجم الجبال وفي بعض الأحيان أكبر”.

تقول ناسا: “معظم المذنبات الطويلة المدى المعروفة شوهدت مرة واحدة فقط في التاريخ المسجل لأن فتراتها المدارية طويلة جدًا، لذلك هناك عدد لا يحصى من المذنبات الطويلة الأمد غير المعروفة لم ترها عيون البشر أبدًا، لأن بعضها لها مدارات طويلة لدرجة أنه في المرة الأخيرة التي مرت فيها عبر النظام الشمسي الداخلي، لم يكن جنسنا موجودًا بعد”.

هل سيعود المذنب C / 2022 E3 (ZTF) مرة أخرى؟

لا يزال مسار رحلة المذنب بعد مروره عبر النظام الشمسي الداخلي غير معروف، ولكن لا تتوقع رؤيته من سماء الأرض مرة أخرى في حياتك، حيث يستغرق المذنب نحو 50 ألف سنة لينهي دورته حول الشمس، لذا فهي فرصة لا تأتي سوى مرة واحدة في العمر.