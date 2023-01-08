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ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل..ومفاجأة صادمة - شاهد

الإثنين 09 يناير 2023 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل..ومفاجأة صادمة - شاهد



وكالات / سما /

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا الضجة بين المستخدمين، حيث ظهرت شابة متبرجة من داخل الحرم المكي تلتقط الصور أمام الكعبة.

وتساءل المستخدمين حول حقيقة المقطع المصور من أمام الكعبة وداخل الحرم بين الطائفين، وهل هو مفبرك؟.

رجل أم امرأة؟

تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة بشعر مكشوف أمام الكعبة، مما زاد من حدة الجدل وأثار مخاوف واستياء المستخدمين.

وبالبحث تبين أن الشخص الظاهر في المقطع هو رجل وليس امرأة، ولكن ملامحه أقرب للأنوثة بسبب شعره الطويل المصبوغ، ونعومة بشرته.

وقد نشر العديد من مقاطع الفيديو والصور من داخل الحرم عبر حسابه على تيك توك.

#الحرم المكي #السعودية #الكعبة

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