الغيرة بأثر رجعي تدمر حياتك؟

وكالات / سما /

الغيرة بأثر رجعي تعني فضولاً غير صحي في الماضي الرومانسي لشريكك، أما الشعور بالغيرة في مرحلة معينة من ماضي شريكك فيعرف بالغيرة العابرة، والتي عادة ما تكون استجابة بشرية طبيعية. ولكن، إذا خرج عن السيطرة وأصبح هاجساً، ومصدراً للأفكار والأفعال والعواطف السلبية، فإنه يشار إليه عادةً بالغيرة بأثر رجعي. قد يسبب هذا الشعور غير السار ضائقة لا حدود لها وتضر بالعلاقة. في بعض الحالات، يمكن التخلص من الغيرة بأثر رجعي. لكن اذا ما متملكتك مشاعر الغيرة السلبية بأثر رجعي، فقد تكون على المسار الخطأ في علاقتك. ومع ذلك، يمكنك محاولة حل هذه المشكلة بأن تكون أكثر انفتاحاً وتقبل أنه لا يمكنك تغيير الماضي. بمجرد أن تبدأ في التواصل وتركيز طاقتك على الحاضر، ستصبح علاقتك أقوى.

وفقاً لموقع ( shinesheets) هل الغيرة بأثر رجعي تتحكم فيك وفي حياتك، دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير الغيرة بأثر رجعي علينا عاطفياً وكيف تتجلى.

المشاعر السلبية المرتبطة بالغيرة

فيما يلي بعض الأفكار والمشاعر السلبية التي تأتي مع الغيرة بأثر رجعي:



• يتعلق الحكم عادةً بالتاريخ الرومانسي للشريك ويتضمن التفكير في كيفية تصرفه (أخلاقياً أو غير أخلاقي) في الماضي.

• الحسد هو شكل من أشكال المشاعر السلبية التي قد يكون فيها من يعانون منها تجربة رومانسية أقل من شريكهم، أو يكون لديهم عدد أقل من الأشخاص في الماضي.

• الغضب هو أيضاً شكل من أشكال المشاعر السلبية يشعر فيه المصاب بالغضب أثناء التفكير في ماضي شريكه. قد يحاولون أيضاً العثور على إجابات للأسئلة الخاطئة، مما يضيف مزيداً من الوقود إلى حريق الغيرة بأثر رجعي.

• القلق هو الشعور الذي تغمره الأفكار والمشاعر السلبية حول ماضي شريكه. في بعض الأحيان، يؤدي إلى نوبات القلق.

• الشك هو شكل من أشكال الأفكار السلبية الناجم عن الماضي الرومانسي للشريك. يبدأ المصابون في الشك بأنفسهم بأسئلة مثل "لماذا هذا الشخص معي؟

علامات الغيرة

يمكن أن يظهر هذا النوع من الغيرة بعدة طرق:

• الاستحواذ .واحدة من العلامات النفسية التي تشير إلى أن شخصاً ما لديه باستمرار أفكار سلبية تتعلق بشريكه. يتضمن الهوس عدم القدرة على الاسترخاء والتخلي، وفقدان الرعاية الذاتية، والتركيز المستمر على الشريك.

• كآبة . السلبية والأفكار السلبية والشعور بفقدان السيطرة في العلاقة.

• يشمل القلق عدم القدرة على الاسترخاء والاستمتاع بعلاقة ووجود شريك حياتك.

• الخوف والتجنب .

يتجنب الشريك المتألم مواقف ومواضيع معينة للمحادثة مثل العلاقات الجنسية أو الرومانسية السابقة.

• الأرق . يميل الذين يعانون من الغيرة بأثر رجعي إلى البقاء مستيقظين في الليل بسبب الأفكار السلبية حول ماضي شريكهم.

كيفية التعامل مع الغيرة



-تقبلها

القبول هو الخطوة الأولى في حل أي شيء. اقبل حقيقة أنك تشعر بالغيرة، وإذا كنت تواجه صعوبة في قبولها، فاسأل نفسك - ماذا تعني لك هذه الغيرة؟ لماذا تشعر بالاستياء الشديد من ماضي شريكك؟ هل ماضيهم يؤثر على قيمك أو معتقداتك أو قدراتك؟ هل تشعر أنه يؤثر عليك شخصياً (مثل جعلك تشعر بعدم الثقة أو عدم الأمان)؟

-استبدل نفسك به

فكّر في شريك حياتك واستبدل نفسك به. فكّر في كل الأوقات الجيدة التي مررت بها في علاقاتك السابقة وكيف تشعر حيال علاقتك الآن. ربما تكون قد أقمت علاقات رومانسية أيضاً - تماماً مثل شريكك.

-لا تتطفل

لا تنتهك خصوصية شريكك بالتطفل على مساحته الشخصية. لن يؤدي إلا إلى تدمير كل الأشياء الجيدة التي قمت ببنائها أنت وشريكك. يشمل غزو خصوصية شخص ما التحقق من رسائل البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية والرسائل الصوتية. أيضاً - المطاردة.

- تحدث عنها

تحدث إلى شريكك بدلاً من إبقاء كل هذه الغيرة على نفسك. أخبرهم بما تشعر به وماذا يعنون لك. تحدث بطريقة صادقة ومهذبة وشارك خوفك من الخسارة وعبّر عن انزعاجك. من المحتمل جداً أن يتفهم شريكك ما تشعر به ويدعمك.

-إعادة توجيه طاقتك

بدلاً من تأجيج الخوف والهوس، يمكنك وضع كل طاقتك السلبية في تطوير علاقة أقوى مع شريكك. بعد كل شيء، لن يساعدك الخوض،في الماضي في العلاقات. ما سيساعدك هو الجهد الذي تبذله لتصبح شريكاً أفضل. عزز روابطك، واعمل على قيمتك الذاتية، ولا تدع غيرتك تلتهمك.