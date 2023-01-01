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ارتفاع قيمة ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة

الأحد 01 يناير 2023 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع قيمة ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة



رام الله / سما /

ارتفعت قيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة مع بداية العام الجديد إلى 167 شيكلا بعد أن كانت بـ158 العام الماضي 2022.

ويعود قرار رفع قيمة الضريبة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي عادة ما ترفع الضريبة في بداية كل عام، تحت حجج تتعلق بسعر الصرف.

والعام الماضي، رفعت سلطات الاحتلال الضريبة من 156 شيكلاً إلى 158 بفارق 2 شيكل فقط، بينما بلغ الارتفاع هذا العام 9 شواكل عن سعر العام الماضي، وأصبحت التسعيرة الجديدة لضريبة المغادرة 167 شيكلاً ودخلت حيز التنفيذ بداية العام الجديد 2023.

وضريبة المغادرة تجبيها السلطة الفلسطينية في استراحة أريحا من المسافرين القادمين من الضفة وتقوم بدفعها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

#معبر الكرامة

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